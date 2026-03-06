Vzhľadom na situáciu v Gaze MZVEZ varuje pred cestovaním do bezprostrednej blízkosti hraníc medzi Egyptom a Izraelom
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, odporúča necestovať do určitých oblastí Egypta. Rovnako radí zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Turecka. Rezort o tom informuje na webe.
Bezpečnostná situácia v Egypte
„Bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnosti relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená,“ uviedlo ministerstvo. Hlavné turistické destinácie Egypta, ako Šarm aš-Šajch, pobrežie Červeného mora, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok, sú egyptskými bezpečnostnými zložkami považované za bezpečné. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých regiónoch, ktoré môžu byť rizikové.
Vzhľadom na situáciu v Gaze, MZVEZ varuje pred cestovaním do bezprostrednej blízkosti hraníc medzi Egyptom a Izraelom. Lokality, pri ktorých treba byť opatrný, sú najmä cesta Dahab - Nuweiba - Taba, mestá Nuweiba a Taba, cesta Al Qantara Shark - Ras Sedr, Káhira - cesta do Suezskej púšte a mestá pozdĺž ciest Ras Sedr a El Tor.
Zákaz vstupu na sever Sinaja a obmedzenia v púšti
Cestovanie do severnej oblasti Sinajského polostrova je vládou zakázané z dôvodu prebiehajúcich protiteroristických operácií a častých útokov voči bezpečnostným zložkám a miestnym obyvateľom. Armáda naďalej prísne obmedzuje pohyb v tejto oblasti. Sever Sinaja, ako aj západné územia na hranici s Líbyou, sú dlhodobo považované za rizikové oblasti a dôrazne sa slovenským občanom odporúča, aby do uvedených častí krajiny necestovali. „Pohyb turistov v púštnych oblastiach (Líbyjská púšť, Západná púšť, Biela púšť), ale aj v niektorých častiach na západe a juhu krajiny, môže byť obmedzený, prípadne možný iba s policajným sprievodom. Vo všeobecnosti sa neodporúča individuálna turistika do púštnych oblastí,“ dodalo ministerstvo.
Pripomína tiež, že v súvislosti s eskaláciou konfliktu v regióne Blízkeho východu dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne. „Pred cestou si overte aktuálne informácie o letoch priamo u svojej leteckej spoločnosti, keďže môže dôjsť k meškaniam, presmerovaniu alebo zmenám letových poriadkov,“ radí MZVEZ.
Situácia v Turecku
Rezort varuje, že konflikt na Blízkom východe môže mať rovnako vplyv na leteckú dopravu pri tranzite cez Turecko. Odporúča kontaktovať leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a preveriť možnosti náhradného spojenia, priebežne sledovať aktuálne informácie o letoch a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov a leteckých spoločností. MZVEZ radí zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblastí v bezprostrednej blízkosti hraníc s Iránom. Zvýšenú opatrnosť odporúča ďalej pri cestovaní do juhovýchodných a východných provincií Turecka susediacich so Sýriou a Irakom. „V uvedených oblastiach môže dochádzať k zvýšenej vojenskej prítomnosti, bezpečnostným operáciám, ku kontrolám a k prípadným administratívnym obmedzeniam pohybu. Cestujúcim sa odporúča sledovať aktuálne bezpečnostné oznámenia miestnych orgánov a riadiť sa ich pokynmi,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že situácia v tureckých prímorských letoviskách je naďalej pokojná, treba však rátať so zdržaniami na letiskách v dôsledku sprísnených bezpečnostných kontrol.
Cyprus
MZVEZ informuje aj o bezpečnostnej situácii na Cypre. Podľa veľvyslanectva SR v Nikózii je stabilná a bezpečná. V súvislosti s vývojom situácie v regióne však môže dochádzať k odklonom alebo meškaniam niektorých letov. „Prichádzajte na letisko s dostatočným časovým predstihom, priebežne sledujte informácie svojej leteckej spoločnosti,“ radí rezort.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. „Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie alebo mobilnú aplikáciu Svetobežka,“ dodalo ministerstvo.