V obci Terchová po tretej hodine ráno zasahovalo 13 profesionálnych hasičov zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline. Horela tam drevenica a pri príchode hasičov bola už v treťom štádiu horenia. Pre silu požiaru hrozilo rozšírenie ohňa na susednú drevenicu. Hasiči zasahovali štyrmi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom.
Ochladzovaním susednej drevenice sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru. Postupným rozoberaním konštrukcie drevenice a priľahlého humna hasiči dohášali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi drevenice priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30.000 eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.