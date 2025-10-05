Požiar mohla spôsobiť fotovoltika na streche.
V Jarovniciach zhorela budova miestneho mäsiarstva, jediná, ktorú rodina vlastnila. Po požiari, ktorý sa rozšíril veľmi rýchlo a podľa svedkov siahal až ponad strechu, zostala výroba ochromená. Majiteľ mal podozrenie, že príčinou mohla byť fotovoltika na streche, informovali o tom tvnoviny.sk.
Okolie bolo ešte deň po požiari plné štipľavého dymu a ľudia sa pristavovali, nechceli veriť, že tu ešte včera nakupovali. Požiar v budove si všimol majiteľ, ktorý bol v kancelárii. V budove v tom čase pracovalo približne 12 ľudí.
Rodina a známi sa snažili zachrániť, čo sa dalo. V súčasnosti čakajú na posudok statika, ktorý určí, či je budova oprávnená na rekonštrukciu, alebo ju bude treba zbúrať. Škoda sa odhaduje na približne milión eur. Napriek sklamaniu je majiteľ odhodlaný rodinný podnik opäť postaviť na nohy.