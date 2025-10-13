Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, pričom došlo aj k evakuácii obyvateľov.
V nedeľu (12. októbra) krátko po 19.50 hod. prijali operátori linky 158 oznámenie o požiari bytového domu v OC Retro na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove. Na miesto okamžite vyrazilo viacero policajných hliadok aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar po niekoľkých hodinách zlikvidovali, informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Podľa doterajších informácií vznikol oheň pravdepodobne na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa rozšíril do viacerých bytov – od 12. do 14. poschodia. V dôsledku požiaru museli byť obyvatelia evakuovaní.
Požiar si vyžiadal jednu obeť
Tragicky sa však skončil pre jednu osobu, ktorá pri požiari prišla o život. Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. „Požiar je už uhasený, rozšíril sa však až na niekoľko bytov a, žiaľ, vyžiadal si jednu obeť na živote. Úprimnú sústrasť a veľká vďaka všetkým zložkám, ktoré ešte stále zasahujú,“ uviedol Chren.
Bližšie okolnosti a príčiny vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Mestská časť zároveň deklarovala, že v prípade potreby zabezpečí obyvateľom núdzové ubytovanie.