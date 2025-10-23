Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme Borzovej. Verejnosť žiada o pomoc.
- Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme Borzovej z Bratislavy.
- Naposledy ju videli v pondelok 20. októbra približne o 11.00 h na Zadunajskej ulici v Bratislave, odkiaľ odišla na neznáme miesto.
Citát: „Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Širší kontext: Nezvestná je podľa polície vysoká približne 167 centimetrov, má štíhlu postavu a približne 55 kilogramov. Má hnedé rovné vlasy tesne po ramená a zelenomodré oči. Oblečené mala čierne tepláky a šedú mikinu s červenou kapucňou. Môže mať tiež hnedožltú kabelku.
Prečítaj si aj tieto články:
23. októbra 2025 o 7:51 Čas čítania 0:56 Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
23. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:42 Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.