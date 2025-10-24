Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 24. októbra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:47

V Londýne zadržali troch mužov. Sú podozrievaní zo špionáže pre Rusko

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Londýne zadržali troch mužov. Sú podozrievaní zo špionáže pre Rusko
Zdroj: Unsplash/Benjamin Davies/volně k užití

Britská polícia vo štvrtok oznámila zadržanie troch mužov. Sú podozrievaní zo špionáže pre Rusko.

Britská polícia vo štvrtok oznámila, že v Londýne zadržala troch mužov, ktorých podozrieva zo špionáže pre Rusko. V rámci vyšetrovania vykonala prehliadky v západnej a strednej časti metropoly. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a stanice Sky News.

Mužov vo veku 44, 45 a 48 rokov zadržali na adresách vykonaných razií, a to pre podozrenie z napomáhania cudzej zahraničnej službe. Momentálne sú vo väzbe a čaká ich výsluch pre údajné porušenie zákona o národnej bezpečnosti. Krajina, ktorej sa obvinenia z trestných činov týkajú, je Rusko, podotkla polícia.

„Vidíme čoraz viac ľudí, ktorých by sme mohli označiť ako 'zástupcov'. Sú najímaní zahraničnými spravodajskými službami. Tieto zatknutia priamo súvisia s našimi pokračujúcimi snahami o narušenie tohto typu činnosti,“ povedal vedúci protiteroristického útvaru londýnskej Metropolitnej polície Dominic Murphy.

Britské úrady podľa agentúry AP tvrdia, že Rusko podniká čoraz odvážnejšie špionáže, sabotáže a kybernetické zasahovania proti Spojenému kráľovstvu. Šéf britskej kontrarozviedky MI5 Ken McCallum minulý týždeň vyhlásil, že Moskva „je odhodlaná spôsobiť chaos a skazu“.

„V minulom roku sme spolu s políciou narušili neustály prúd sprisahaní s nepriateľskými úmyslami zameranými na osoby, ktoré ruskí vodcovia vnímajú ako svojich nepriateľov,“ dodal McCallum, podľa ktorého je hrozbou aj Čína a Irán.

23. októbra 2025 o 14:50 Čas čítania 0:49 Popradská nemocnica má nové priestory pre pôrodnicu. Presunie sa tam už v najbližších dňoch Popradská nemocnica má nové priestory pre pôrodnicu. Presunie sa tam už v najbližších dňoch
23. októbra 2025 o 14:10 Čas čítania 0:40 PRIESKUM: PS vedie v prieskume o 6 %. Do parlamentu by sa prekrúžkovali aj Demokrati (+ graf) PRIESKUM: PS vedie v prieskume o 6 %. Do parlamentu by sa prekrúžkovali aj Demokrati (+ graf)
23. októbra 2025 o 12:04 Čas čítania 0:35 KALKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať? KALKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Londýn Rusko Veľká Británia
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 2 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred hodinou
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 3 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 2 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
včera o 07:51
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 4 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 4 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 3 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 3 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Lifestyle news
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia pred 16 minútami
Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života pred hodinou
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského včera o 17:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník včera o 15:33
Netflix nakrúca v Prahe nový seriál. Zastrešuje ju produkcia, ktorá robila aj na Spider-Manovi včera o 15:02
Vydražili zlaté rolexy z roku 1953. Nový majiteľ za ne zaplatil vyše 5 miliónov eur včera o 14:10
Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry včera o 13:17
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy včera o 11:24
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej včera o 10:15
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory včera o 08:59
Slovensko Všetko
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred hodinou
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Najnovší rebríček magazínu Forbes prináša 70 rodinných firiem, ktoré ročne vytvoria výnosy za takmer 10 miliárd eur.
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 hodinami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku
pred 2 hodinami
Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku
KALKULAČKA: Chceš rekonštruovať dom? Vypočítaj si, koľko môžeš ušetriť na energiách
pred 41 minútami
KALKULAČKA: Chceš rekonštruovať dom? Vypočítaj si, koľko môžeš ušetriť na energiách
Až 49 nových pravidelných leteckých liniek z Bratislavy: Pozri si kompletný prehľad
včera o 19:20
Až 49 nových pravidelných leteckých liniek z Bratislavy: Pozri si kompletný prehľad
Rusku sa nepáči zrušený budapeštiansky summit. Medvedev tvrdí, že Trumpovo rozhodnutie je akt vojny
včera o 17:30
Rusku sa nepáči zrušený budapeštiansky summit. Medvedev tvrdí, že Trumpovo rozhodnutie je akt vojny
Ekonomika Všetko
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 3 dňami
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 3 dňami
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
včera o 10:10
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
Ekonomická konsolidácia znižuje čisté príjmy mladých ľudí, no odborníci upozorňujú, že aj v takom období má zmysel začať sporiť na dôchodok čo najskôr.
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 2 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
pred 3 dňami
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
pred 3 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
pred 3 dňami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia