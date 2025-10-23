Doteraz nevyužívané desiate poschodie nemocnice zaplnia novorodenci.
- Doteraz nikdy nevyužívané desiate poschodie Nemocnice Poprad čoskoro zaplnia novorodenci a ich mamičky.
- Vďaka komplexnej obnove a rekonštrukcii nemocnice, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR, sa do tejto lôžkovej časti presťahuje novorodenecké oddelenie spolu s gynekologicko-pôrodníckym. Nové priestory budú moderné, svetlé, bezpečné a priateľské pre mamičky, bábätká aj zdravotnícky personál.
- Nemocnica informovala, že v týchto dňoch už prebieha zariaďovanie nábytkom a prvé pacientky sa tam presťahujú v najbližších dňoch.
Citát: „Dovolím si povedať, že to boli priestory, ktoré potrebovali rekonštrukciu najviac z celej nemocnice. Som nadšený z toho, že bábätká budú nielen prichádzať na svet v novej a krásnej pôrodnici, ale že aj ich ďalší, verím, že len krátky pobyt s mamičkou u nás, bude v tých najkrajších priestoroch. Zaslúžia si to a rovnako, ak nie viac, si to zaslúži personál, ktorý sa roky doslova tlačil v malých a tmavých priestoroch,“ skonštatoval generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
Širší kontext: Presun oddelení zároveň umožní uvoľniť deviate poschodie, ktoré čaká ďalšia rekonštrukcia. Po jej dokončení sa tam opäť vrátia gynekologické pacientky, zatiaľ čo mamičky s novorodencami ostanú na desiatom poschodí.
Náklady na rozsiahlu rekonštrukciu popradskej nemocnice sú na úrovni 43 miliónov eur. Stavba by mala byť ukončená v júni budúceho roka.
