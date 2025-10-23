Pri ruskom dronovom útoku zahynuli dvaja reportéri.
- Útok ruského dronu v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny si vyžiadal životy dvoch ukrajinských novinárov.
- Ukrajinský spravodajský web Hromadske vo štvrtok citoval gubernátora Doneckej oblasti Vadyma Filaškina, ktorý informoval, že obeťami útoku ruského dronu typu Lancet sa stali novinárka televízneho kanálu Freedom TV Olena Hubanovová a kameraman Jevhen Karmazin. Filaškin zároveň zverejnil fotografie zhoreného auta reportérov.
- Freedom TV – štátom financovaná spravodajská organizácia – následne správy o útoku, pri ktorom zahynuli jej dvaja zamestnanci, potvrdila.
- Podľa Národnej únie novinárov Ukrajiny bolo od začiatku ruskej invázie zabitých najmenej 133 pracovníkov médií.
Citát: „Od prvých dní rozsiahlej ruskej invázie informovali o situácii v regióne, prinášali pravdivé správy o zločinoch nepriateľa, evakuácii civilistov a príbehoch našich obrancov,“ napísal Filaškin na platforme Telegram. „Je to veľká strata pre región i pre nás všetkých,“ dodal.
Journalist Olena Hubanova (Freedom TV) and cameraman Yevhen Karmazin were killed in Kramatorsk by an enemy Lancet drone strike. They covered Donetsk’s hottest frontlines from day one, exposing evacuations and Russian war crimes. Deep condolences to their families and colleagues. pic.twitter.com/BbRLwrhNh4— Вадим Філашкін / Vadym Filashkin (@filashkin) October 23, 2025
