JOJ Group ruší bezplatné terestriálne vysielanie, ktoré využíva približne 10 – 15 % domácností. Zmena sa dotýka len divákov, ktorí prijímajú signál výhradne cez anténu, bez služieb Plustelka alebo internetu. Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group, uviedol, že cieľom je ponúkať programy v najvyššej kvalite cez moderné platformy.
Ako sledovať JOJ Group po zmene (od 1. januára 2026): Stanice zostávajú dostupné cez Plustelku (terestriálna), satelit, káblové siete, IPTV u partnerov a prednostne cez JOJ play (online).
Diváci, ktorí sledujú televíziu pomocou antény, si od 1. januára 2026 pre sledovanie staníc JOJ Group musia zakúpiť balík Plustelka Štandard (7,99 eur/mesiac). V bezplatnom balíku DVB-T/T2 ostanú už len stanice verejnoprávnej STV a TV LUX. Už v roku 2017 na Slovensku odišla z voľného vysielania TV Markíza a v roku 2020 TV TA3. Pre komerčných vysielateľov je bezplatné DVB-T šírenie drahé a stráca význam.