Po teplej noci na naše územie prichádza studený front.
Počasie na Slovensku sa dnes výrazne zmení.Prichádza studený front, ktorý prinesie so sebou silný vietor, výdatné zrážky a dokonca sneh v nadmorských výškach už nad 1200 metrov, informuje SHMÚ.
Čaká nás výrazný pokles teplôt a nárazový vietor. Počas noci sa na naše územie presunul silný studený front, ktorý v mnohých regiónoch spôsobil dážď a prehánky, pričom lokálne mohli byť veľmi výdatné (miestami až 40 mm).
Kým v nížinách bude pršať, na horách sa dážď premení na sneženie. Sneh sa môže objaviť v polohách približne od 1 200 metrov nad morom. Podľa SHMÚ môže v týchto výškach, hlavne na severe a východe, spadnúť až do 15 centimetrov snehu.
Vysoké hory si vyžadujú mimoriadnu opatrnosť. Vo výške 1 500 metrov sa teplota pohybuje okolo nuly, ale sprevádza ju búrlivý vietor až víchrica. Vietor v nižších polohách dosiahne rýchlosť v nárazoch až okolo 55 km/h. Zrážky by však mali popoludní od západu postupne ustávať.