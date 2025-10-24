Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Katarína Jánošíková
dnes 24. októbra 2025 o 9:10
Čas čítania 0:36

Slovensko čakajú víchrica a sneženie. Miestami napadne až 15 centimetrov snehu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovensko čakajú víchrica a sneženie. Miestami napadne až 15 centimetrov snehu
Zdroj: TASR/AP

Po teplej noci na naše územie prichádza studený front.

Počasie na Slovensku sa dnes výrazne zmení.Prichádza studený front, ktorý prinesie so sebou silný vietor, výdatné zrážky a dokonca sneh v nadmorských výškach už nad 1200 metrov, informuje SHMÚ.

Čaká nás výrazný pokles teplôt a nárazový vietor. Počas noci sa na naše územie presunul silný studený front, ktorý v mnohých regiónoch spôsobil dážď a prehánky, pričom lokálne mohli byť veľmi výdatné (miestami až 40 mm).

Kým v nížinách bude pršať, na horách sa dážď premení na sneženie. Sneh sa môže objaviť v polohách približne od 1 200 metrov nad morom. Podľa SHMÚ môže v týchto výškach, hlavne na severe a východe, spadnúť až do 15 centimetrov snehu.

Vysoké hory si vyžadujú mimoriadnu opatrnosť. Vo výške 1 500 metrov sa teplota pohybuje okolo nuly, ale sprevádza ju búrlivý vietor až víchrica. Vietor v nižších polohách dosiahne rýchlosť v nárazoch až okolo 55 km/h. Zrážky by však mali popoludní od západu postupne ustávať.

24. októbra 2025 o 6:23 Čas čítania 1:03 Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku
24. októbra 2025 o 7:50 Čas čítania 3:14 REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
24. októbra 2025 o 7:10 Čas čítania 0:46 Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
dnes o 07:50
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 2 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
včera o 19:20
Až 49 nových pravidelných leteckých liniek z Bratislavy: Pozri si kompletný prehľad
Až 49 nových pravidelných leteckých liniek z Bratislavy: Pozri si kompletný prehľad
dnes o 07:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 2 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
pred 2 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 3 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
dnes o 07:50
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 3 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 3 dňami
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
20. 10. 2025 9:09
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
Lifestyle news
Toto je Muž roka 2025: Peter sa preslávil vo Farme, teraz bude reprezentovať Slovensko v súťaži krásy pred 21 minútami
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme? pred hodinou
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea? pred 2 hodinami
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo pred 2 hodinami
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov dnes o 09:37
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia dnes o 08:55
Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života dnes o 08:08
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského včera o 17:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník včera o 15:33
Slovensko Všetko
Zamestnanci veľkej automobilky na Slovensku sa boja o prácu. Prichádzajú prvé varovné signály
pred hodinou
Zamestnanci veľkej automobilky na Slovensku sa boja o prácu. Prichádzajú prvé varovné signály
Zamestnanec prezradil, že v priebehu mesiaca museli už dvakrát zostať doma.
Národná banka varuje pred podvodnou investičnou firmou, ktorá láka peniaze od Slovákov. Okamžite si prever, či ťa nekontaktovala
pred 35 minútami
Národná banka varuje pred podvodnou investičnou firmou, ktorá láka peniaze od Slovákov. Okamžite si prever, či ťa nekontaktovala
TV JOJ ruší veľkú časť bezplatného vysielania. Dotkne sa to týchto domácností
pred hodinou
TV JOJ ruší veľkú časť bezplatného vysielania. Dotkne sa to týchto domácností
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
pred 2 hodinami
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 07:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku
dnes o 06:23
Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 3 dňami
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
pred 3 dňami
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Zahraničie Všetko
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
včera o 06:30
Stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti náhle zrušili. Americký prezident prišiel s jednoduchým vysvetlením.
pred 3 dňami
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
pred 3 dňami
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
včera o 10:10
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
Ekonomická konsolidácia znižuje čisté príjmy mladých ľudí, no odborníci upozorňujú, že aj v takom období má zmysel začať sporiť na dôchodok čo najskôr.
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 2 dňami
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
pred 3 dňami
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
pred 3 dňami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
pred 3 dňami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia