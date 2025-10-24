Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 24. októbra 2025 o 9:45
Čas čítania 0:38

Holečková tvrdí, že Šutaj Eštok chce nakúpiť autá za 5 miliónov. Ide vraj o BMW X5 v najvyššej výbave

Holečková tvrdí, že Šutaj Eštok chce nakúpiť autá za 5 miliónov. Ide vraj o BMW X5 v najvyššej výbave
Zdroj: FOTO TASR - Veronika Mihaliková

Poslankyňa Bajo Holečková upozorňuje na plán ministra Šutaja Eštoka nakúpiť desiatky luxusných áut.

  • Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková upozornila na plán ministerstva vnútra, ktoré podľa nej pripravuje nákup 50 nových luxusných vozidiel v celkovej hodnote viac ako päť miliónov eur.
  • Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok má podľa poslankyne nakúpiť 20 limuzín v cene približne 120-tisíc eur za kus a 30 SUV za približne 90-tisíc eur.

Citát: „V čase, keď vláda hovorí o potrebe šetriť a konsolidovať verejné financie, ide minister Eštok minúť milióny eur na predražené autá,“ uviedla Bajo Holečková. Dodala, že pri SUV ide podľa nej o vozidlá BMW X5 vo vyššej výbave.

Širší kontext: SaS podľa nej dlhodobo presadzuje, aby pri nákupe služobných áut platili prísne finančné limity. „Ak by bol v platnosti náš návrh zákona, ušetrilo by sa len pri tomto jednom nákupe viac ako 2,7 milióna eur a autá by sa nakupovali za menej než polovicu,“ dodala poslankyňa. Podľa Holečkovej tak vláda opäť len hovorí o šetrení, no v praxi robí opak.

Prečítaj si aj tieto články:

23. októbra 2025 o 10:44 Čas čítania 0:42 Banky spustili super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu Banky spustili super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
21. októbra 2025 o 18:34 Čas čítania 8:09 Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
holečková
Zdroj: Refresher/Adrián Smolko
Súvisiace témy:
Matúš Šutaj Eštok Sloboda a solidarita Správy z domova Vláda Roberta Fica
