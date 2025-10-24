Poslankyňa Bajo Holečková upozorňuje na plán ministra Šutaja Eštoka nakúpiť desiatky luxusných áut.
- Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková upozornila na plán ministerstva vnútra, ktoré podľa nej pripravuje nákup 50 nových luxusných vozidiel v celkovej hodnote viac ako päť miliónov eur.
- Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok má podľa poslankyne nakúpiť 20 limuzín v cene približne 120-tisíc eur za kus a 30 SUV za približne 90-tisíc eur.
Citát: „V čase, keď vláda hovorí o potrebe šetriť a konsolidovať verejné financie, ide minister Eštok minúť milióny eur na predražené autá,“ uviedla Bajo Holečková. Dodala, že pri SUV ide podľa nej o vozidlá BMW X5 vo vyššej výbave.
Širší kontext: SaS podľa nej dlhodobo presadzuje, aby pri nákupe služobných áut platili prísne finančné limity. „Ak by bol v platnosti náš návrh zákona, ušetrilo by sa len pri tomto jednom nákupe viac ako 2,7 milióna eur a autá by sa nakupovali za menej než polovicu,“ dodala poslankyňa. Podľa Holečkovej tak vláda opäť len hovorí o šetrení, no v praxi robí opak.
