Od roku 2027 si domácnosti zrejme priplatia za plyn a pohonné látky.
Európska únia pripravuje rozšírenie systému emisných povoleniek aj na dopravu a domácnosti. Ak zmeny prejdú, ľudia by od roku 2027 mohli platiť viac za kúrenie plynom či tankovanie benzínu a nafty. Únia tým chce znížiť znečisťovanie ovzdušia a priblížiť sa k cieľu uhlíkovej neutrality, informuje TA3.
Viaceré členské štáty upozorňujú, že reforma môže zvýšiť ceny energií. Premiér Robert Fico preto navrhuje, aby krajiny Vyšehradskej štvorky vystúpili proti systému spoločne.
Časť výnosov z emisných kvót má podľa plánov Únie smerovať do fondu, z ktorého by domácnosti mohli získavať podporu na zateplenie, nové kotly či tepelné čerpadlá. Beáta Jurik z PS informovala, že Slovensko zatiaľ tieto peniaze čerpať nemôže, pretože neprevzalo potrebnú časť smernice do svojho zákonodarstva.