Prvá výplata energopomoci dorazí v januári.
Adresná energopomoc nepodlieha dani z príjmov. Nepovažuje sa totiž za zdaniteľný príjem podľa platnej legislatívy, vrátane zákona o dani z príjmov, zákona o životnom minime ani zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Prijatá pomoc tak nemá vplyv na daňové povinnosti domácností, informovalo Ministerstvo hospodárstva SR na webe energopomoc.sk.
V januári 2026 štát vyplatí jednu štvrtinu hodnoty energopoukážky hneď a zvyšok po prehodnotení, aby vedel rýchlejšie upraviť pomoc podľa potreby.
Energopoukážka je nástroj adresnej energopomoci, ktorý má domácnostiam kompenzovať časť nákladov na energie tak, aby pomoc zodpovedala skutočným cenám a spotrebe v danom období.
Úprava výplaty v dvoch krokoch (štvrtina v januári 2026 a zvyšok po prehodnotení) umožní vláde promptnejšie reagovať na zmeny cien alebo spotreby bez toho, aby neskôr dochádzalo k preplácaniu alebo nedostatočnej kompenzácii. ÚRSO ako regulátor zostáva zdrojom maximálnych cien a referenčných údajov, ktoré štát využije pri výpočte a kontrole adresnej pomoci.