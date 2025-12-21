Kategórie
TASR
dnes 21. decembra 2025 o 7:31
Čas čítania 0:55

Prepustenie z práce: Zamestnávateľ musí s odbormi prerokovať každú výpoveď. Toto sú podmienky

Prepustenie z práce: Zamestnávateľ musí s odbormi prerokovať každú výpoveď. Toto sú podmienky
Zdroj: TASR - Daniel Stehlík

Ochranou zamestnancov sú odbory aj PN.

Ak vo firme pôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ je povinný prerokovať s ňou výpoveď každého zamestnanca, a to aj v prípade, že zamestnanec nie je jej členom. Ak tak neurobí, výpoveď je neplatná. Upozornil na to partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner.

„Odborová organizácia je povinná prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo,“ vysvetlil Daubner.

Osobitná ochrana sa podľa neho vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú členmi odborového orgánu oprávneného vystupovať v mene odborovej organizácie. V tomto prípade môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie.

„Za predchádzajúci súhlas sa však považuje aj to, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal,“ konštatoval odborník.

Ak odbory súhlas odmietnu, výpoveď je neplatná. Výnimkou je prípad, keď súd rozhodne, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnanci, ktorí sú len radovými členmi odborovej organizácie, takúto zvýšenú ochranu nemajú.

Zákon tiež zakazuje dať zamestnancovi výpoveď počas práceneschopnosti (PN). „Zamestnanca totiž chráni takzvaná ochranná doba,“ zdôraznil Daubner. Výnimkou je len výpoveď pre dôvody, ktoré nesúvisia so zdravotným stavom zamestnanca, napríklad zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa.

„Ak zamestnávateľ pochybuje o oprávnenosti PN u zamestnanca, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o preverenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca prostredníctvom posudkového lekára,“ doplnil.

Práca
Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj
Zamestnanosť
