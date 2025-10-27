V pondelok čaká Slovensko najhoršie počasie z celého týždňa so zrážkami, ochladením a snežením na severe.
- V severných regiónoch Slovenska sa od nadmorskej výšky približne 800 metrov očakáva sneženie, ktoré by mohlo byť najintenzívnejšie od začiatku tejto sezóny, informuje portál iMeteo.
- Sneženie prinesie zrážkové pole, ktoré dorazí do našej oblasti v chladnom a veľmi vlhkom severozápadnom prúdení.
- Pondelok by mal priniesť najhoršie počasie z celého týždňa. Okrem zrážok sa očakávajú aj nízke teploty, ktoré sa budú pohybovať len do 10 °C. Potom sa však situácia začne zlepšovať.
Širší kontext: Výraznejšia zmena k lepšiemu príde od stredy, keď počasie ovplyvní rozsiahla tlaková výš so stredom nad Čiernym morom. Po jej zadnej strane začne do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch od juhu a teploty budú každý deň stúpať.
Počas víkendu, teda počas sviatkov, by sa teploty mohli dostať aj k 20 °C. Počasie bude pod vplyvom tlakovej výše, no medzi regiónmi môžu byť rozdiely – niekde sa objaví slnečné počasie, inde nízka oblačnosť alebo hmla, ktoré môžu zabrániť výraznejšiemu vzostupu teplôt.
Prečítaj si aj tieto články:
23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
27. októbra 2025 o 7:23 Čas čítania 0:30 SHMÚ vydal druhý stupeň výstrah pred vetrom. V niektorých okresoch hrozí silná víchrica