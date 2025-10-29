V utorok to oznámila hovorkyňa prezidenta Alexandra Lukašenka, podľa ktorej sa prípravy blížia ku koncu.
- Bielorusko v decembri uvedie do bojového nasadenia novú ruskú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska) schopnú niesť jadrovú hlavicu.
- Lukašenko nedávno vyhlásil, že Bielorusko strelu na svojom území nasadí v reakcii na - podľa neho - eskaláciu zo strany Západu.
- Rusko a Bielorusko vykonali v septembri v rámci spoločných manévrov Západ 2025 cvičenie, pri ktorom použili Orešnik.
Širší kontext: Moskva prvýkrát túto strelu nasadila pri údere na ukrajinského výrobcu kozmického a zbrojného materiálu Pivdenmaš v Dnipre v novembri minulého roka.
Ruský prezident Vladimir Putin vtedy tvrdil, že išlo o odvetu za útok Ukrajiny na ruské územie americkými a britskými raketami dlhého doletu. Neskôr pohrozil ďalšími údermi aj na „rozhodovacie centrá“ v Kyjeve, ak bude Ukrajina v takýchto útokoch pokračovať.
Hypersonická raketa má podľa Putina dosah do 5500 kilometrov a ničivú silu porovnateľnú s jadrovou zbraňou. Navyše ju vraj nie je možné zachytiť. Západní odborníci však tieto tvrdenia spochybňujú.
