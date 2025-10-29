Kategórie
TASR
dnes 29. októbra 2025 o 8:55
Čas čítania 0:36

Bielorusko uvedie ruskú raketu Orešnik do bojového nasadenia. Dokáže uniesť aj jadrovú hlavicu a má dosah 5-tisíc kilometrov

Bielorusko uvedie ruskú raketu Orešnik do bojového nasadenia. Dokáže uniesť aj jadrovú hlavicu a má dosah 5-tisíc kilometrov
Zdroj: Kancelária predsedu NR SR

V utorok to oznámila hovorkyňa prezidenta Alexandra Lukašenka, podľa ktorej sa prípravy blížia ku koncu.

  • Bielorusko v decembri uvedie do bojového nasadenia novú ruskú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska) schopnú niesť jadrovú hlavicu.
  • Lukašenko nedávno vyhlásil, že Bielorusko strelu na svojom území nasadí v reakcii na - podľa neho - eskaláciu zo strany Západu.
  • Rusko a Bielorusko vykonali v septembri v rámci spoločných manévrov Západ 2025 cvičenie, pri ktorom použili Orešnik.

Širší kontext: Moskva prvýkrát túto strelu nasadila pri údere na ukrajinského výrobcu kozmického a zbrojného materiálu Pivdenmaš v Dnipre v novembri minulého roka.

Ruský prezident Vladimir Putin vtedy tvrdil, že išlo o odvetu za útok Ukrajiny na ruské územie americkými a britskými raketami dlhého doletu. Neskôr pohrozil ďalšími údermi aj na „rozhodovacie centrá“ v Kyjeve, ak bude Ukrajina v takýchto útokoch pokračovať.

Hypersonická raketa má podľa Putina dosah do 5500 kilometrov a ničivú silu porovnateľnú s jadrovou zbraňou. Navyše ju vraj nie je možné zachytiť. Západní odborníci však tieto tvrdenia spochybňujú.

Lukašenko
Zdroj: FOTO – Kancelária predsedu NR SR
Bielorusko NATO Rusko Správy zo sveta
