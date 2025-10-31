Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 31. októbra 2025 o 19:40
Čas čítania 0:57

V Košiciach rastie počet hospitalizácií. Od septembra evidujú 53 pacientov s COVID-19

V Košiciach rastie počet hospitalizácií. Od septembra evidujú 53 pacientov s COVID-19
Zdroj: Drazen Zigic / Freepik / volně k použití

Za viac ako mesiac, podali vakcínu proti COVID-19 už takmer 4500 záujemcom.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice eviduje od septembra na klinike infektológie a cestovnej medicíny už 53 hospitalizácií pacientov s ochorením COVID-19. Informovala o tom v piatok hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.

Očkovanie preto zostáva dôležitou súčasťou prevencie pred rizikom ťažkého priebehu ochorenia, hospitalizácií či úmrtí. Rizikovou skupinou sú najmä seniori, chronicky chorí pacienti, onkologickí pacienti a osoby s oslabenou imunitou,“ upozornila nemocnica. Informovala tiež, že očkovacie centrum UNLP je dočasne umiestnené v Poliklinike Juh na Rastislavovej 45 na prízemí.

Zdravotníci vo vakcinačnom centre UNLP od konca septembra, teda za viac ako mesiac, podali vakcínu proti COVID-19 už takmer 4500 záujemcom. Za deň podajú vakcínu aj 400 ľuďom. V porovnaní s minulým rokom tak evidujú vyšší záujem o očkovanie.
„Termíny na očkovanie koordinujeme s Národným centrom zdravotníckych informácií podľa počtu registrácií. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať webovú stránku našej nemocnice https://unlp.sk/pacienti/ockovanie/,“ informovala Šustová.

Najbližšie očkovacie termíny v UNLP Košice sú 4., 5. a 6. novembra. V očkovacích termínoch pre neregistrovaných záujemcov nemocnica prosí čakateľov o trpezlivosť a toleranciu, keďže sa môžu tvoriť rady. Zároveň pripomína, že je možné očkovať sa proti chrípke aj COVID-19 zároveň, teda oboma vakcínami naraz. „V tejto súvislosti žiadame pacientov, aby si na očkovanie proti chrípke neprinášali vlastné vakcíny - potrebné očkovacie dávky zabezpečuje výlučne nemocnica,“ uviedla hovorkyňa.

Nemocnica pripomína, že očkovanie proti COVID-19 je bezpečné, overené a odporúčané Ministerstvom zdravotníctva SR, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako aj Európskou agentúrou pre lieky (EMA).

Covid-19.
Covid-19. Zdroj: Pixabay/mattthewafflecat/volně k použití
