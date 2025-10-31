Problémy má firma už od roku 2020.
Slovenská pošta čelí obrovským dlhom v hodnote 51,5 milióna eur. Kontrolný úrad (NKÚ) SR neraz preveril hospodárenie tejto spoločnosti, ktorá má celkovú stratu vo výške 66,5 milióna eur, čo sa blíži k tretine základného imania, informuje portál Aktuality.sk.
Problémy firmy sa tiahnu už od roku 2020 a v roku 2024 Slovenská pošta nedodržala kľúčové finančné ukazovatele, ku ktorým sa zaviazala uv úverových zmluvách. Banky tým nadobudli možnosť požiadať o predčasné splatenie úverov v hodnote viac ako 33 miliónov eur. Banky sa síce vzdali tochto nároku ale podľa podpredsedu NKÚ Jaroslava Ivanča „toto riziko však zostáva aktuálne a je potrebné hľadať jeho finančne udržateľné riešenia“.
Hlavným dôvodom katastrofálneho hospodárenia Pošty je poskytovanie univerzálnej služby (základné poštové služby a doručovanie dôchodkov), ktoré musí Pošta zo zákona ponúkať všetkým občanom za dostupné ceny, bez ohľadu na náročnosť doručenia.