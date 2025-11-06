Oblasť je uzavretá a polícia vykonáva všetky potrebné vyšetrovacie úkony.
Na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok (6.novembra) odohral vážny incident, pri ktorom bodli do hlavy malé dieťa. Po útoku nožom utrpelo zranenia v oblasti hlavy, informujú noviny.sk.
„Sme na mieste, po páchateľovi policajti intenzívne pátrajú. Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní,“ uviedlo KR PZ s tým, že podozrivá osoba z miesta činu ušla.
Do pátrania po útočníkovi polícia zapojila aj psovodov so služobnými psami. Motív konania podozrivého zatiaľ nie je známy. Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony a potvrdila, že viac informácií poskytne neskôr.