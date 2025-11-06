Daniel Owens, pôvodom z amerického štátu Idaho, pôsobil ako riaditeľ americkej školy QSI v Haiphongu vo Vietname.
Dovolenkové dobrodružstvo v Laose sa zmenilo na tragédiu. Američan Daniel Owens (†47) a jeho 15-ročný syn Cooper zomreli po tom, čo ich počas jazdy na zipline v rezorte Green Jungle Park pri meste Luang Prabang napadol roj sršňov ázijských. Obaja utrpeli viac než stovku bodnutí a napriek rýchlemu prevozu do nemocnice zomreli na anafylaktický šok, informoval o tom portál People.
„Za 20 rokov praxe som sa nestretol s takým vážnym prípadom,“ uviedol lekár Phanomsay Phakan pre Laotian Times. Miestne úrady potvrdili, že ide o prvý smrteľný útok sršňov v regióne.
⚠️WARNING: This post describes a fatal accident.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 4, 2025
A father and his son were tragically killed after being stung "more than a hundred times" by a swarm of Asian giant hornets while ziplining in Laos.
Daniel Owen, 47, and his son Cooper, 15, were on holiday at an adventure resort… pic.twitter.com/alcEQqMHPz
Owens, pôvodom z amerického štátu Idaho, pôsobil ako riaditeľ americkej školy QSI v Haiphongu vo Vietname. Spoločnosť v reakcii vyjadrila hlbokú ľútosť nad jeho stratou.
Sršeň ázijský sa vyskytuje aj na Slovensku
Sršeň ázijský, invazívny druh pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, dorastá do veľkosti až 4,5 cm a jeho žihadlo má približne 6 mm. Bodnutie je mimoriadne bolestivé a v Japonsku si hmyz každoročne vyžiada desiatky obetí.
Tento druh sa už rozšíril aj do Európy a na Slovensko. Vlani prvé hniezdo objavili v Palárikove, neskôr aj v Dolnom Ohaji. Odborníci varujú, že sršeň ázijský predstavuje vážnu hrozbu pre biodiverzitu aj včelárstvo a jeho výskyt je možné nahlásiť cez aplikáciu Zastav sršňa.