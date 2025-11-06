Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. novembra 2025 o 8:21
Čas čítania 0:38

Legendárny výrobca strojov bojuje o prežitie: Slovenská firma sa po 60 rokoch ocitla v hlbokých problémoch

Legendárny výrobca strojov bojuje o prežitie: Slovenská firma sa po 60 rokoch ocitla v hlbokých problémoch
Zdroj: facebook/ slovtos

Nitriansky súd začal reštrukturalizačné konanie, ktoré má rozhodnúť, či sa podniku podarí zachrániť alebo skončí v konkurze.

Slovenská firma Slovtos z obce Jasová, ktorá sa nachádza v okrese Nové Zámky, vyrába obrábacie stroje už viac ako 60 rokov. Aktuálne však čelí existenčným problémom. Pre dlhy a nedostatok rezerv požiadala súd o reštrukturalizáciu, ktorú Nitriansky okresný súd nedávno povolil, informuje Denník E.

Spoločnosť, v ktorej momentálne pracuje necelých 20 zamestnancov, počas pandémie utrpela výrazný pokles tržieb. Po krátkom návrate k zisku sa vlani opäť prepadla do straty – 21-tisíc eur pri tržbách necelých 600-tisíc eur. Oproti predchádzajúcim rokom tak tržby klesli o štvrtinu.

slovtos slovtos slovtos slovtos
Zobraziť galériu
(4)

Slovtos dlhuje Sociálnej poisťovni viac ako 23-tisíc eur a zdravotným poisťovniam približne 12-tisíc eur. Ak sa firme nepodarí preukázať, že dokáže splatiť aspoň polovicu svojich záväzkov, môže skončiť v konkurze.

Podnik má korene ešte v roku 1962 ako slovenská pobočka českého výrobcu TOS Kuřim. Dnes ho vlastnia dve bratislavské firmy, CFG a L&L.com, ktoré sa venujú poradenstvu a reštrukturalizáciám. Slovtos vyrába a opracováva diely pre strojárske podniky vrátane rakúskych a nemeckých odberateľov.

slovtos
Zdroj: slovtos/facebook
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
