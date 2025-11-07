Na nutnosť poistenia vplýva viacero faktorov.
Čoraz viac seniorov používa elektrické trojkolky a štvorkolky na jednoduchší pohyb po meste, ktoré však potrebujú povinné zmluvné poistenie (PZP).
Dôvodom je ich rýchlosť a hmotnosť, ktorá často presahuje 25 kilogramov. PZP musia mať elektrické vozidlá ako elektrokolobežky, elektrické golfové vozíky, trojkolky a štvorkolky, segwaye či hoverboardy.
Naopak, invalidné vozíky, ktoré používajú ľudia s telesným postihnutím, povinné poistenie nepotrebujú. Aby bol vozík oslobodený od tejto povinnosti, musí mať rýchlosť nižšiu ako 14 km/h alebo byť klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka.
Rozhodujúce je tiež, či používateľ má preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Ak si dôchodca nesplní povinnosť PZP, hrozí mu pokuta od 50 eur do 5 000 eur.