Barbora Fábryová
dnes 7. novembra 2025 o 8:05
Čas čítania 0:26

Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť

Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť

Na nutnosť poistenia vplýva viacero faktorov.

Čoraz viac seniorov používa elektrické trojkolky a štvorkolky na jednoduchší pohyb po meste, ktoré však potrebujú povinné zmluvné poistenie (PZP).

Dôvodom je ich rýchlosť a hmotnosť, ktorá často presahuje 25 kilogramov. PZP musia mať elektrické vozidlá ako elektrokolobežky, elektrické golfové vozíky, trojkolky a štvorkolky, segwaye či hoverboardy. 


Naopak, invalidné vozíky, ktoré používajú ľudia s telesným postihnutím, povinné poistenie nepotrebujú. Aby bol vozík oslobodený od tejto povinnosti, musí mať rýchlosť nižšiu ako 14 km/h alebo byť klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Rozhodujúce je tiež, či používateľ má preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Ak si dôchodca nesplní povinnosť PZP, hrozí mu pokuta od 50 eur do 5 000 eur. 

peniaze
Zdroj: PxHere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Správy z domova
Lifestyle news
