Reforma má priniesť viac spravodlivosti, istoty a menej rodinných sporov.
Slovensko čaká najväčšia zmena občianskeho práva za posledné desaťročia. Nový Občiansky zákonník zásadne mení aj dedičské pravidlá. Zatiaľ čo dnes existuje iba zákonné dedenie a závet, po novom pribudne aj tretia možnosť – dedičská zmluva.
Vďaka nej si človek, ktorého majetok sa raz bude dediť (poručiteľ), bude môcť už počas života dohodnúť, komu pripadne jeho majetok po smrti. Ide o právny inštitút, ktorý doteraz slovenské právo nepoznalo.
Dedičská zmluva bude mať prednosť pred závetom aj pred zákonným dedením. Zmluva zároveň umožní, aby poručiteľ získal protihodnotu, napríklad, že budúci dedič mu poskytne starostlivosť, pomoc v starobe alebo finančný príspevok na opateru. Napriek tomu si však poručiteľ bude môcť svoj majetok naďalej používať a spravovať, pokiaľ sa v zmluve výslovne nedohodne inak.