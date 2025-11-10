Kategórie
TASR
dnes 10. novembra 2025 o 18:05
Čas čítania 0:57

V Bratislave je výhodnejšie bývať v prenájme: Splátky hypoték sú vyššie než nájomné

V Bratislave je výhodnejšie bývať v prenájme: Splátky hypoték sú vyššie než nájomné
Zdroj: Hlavní město Praha

Bratislavský trh s novostavbami zostáva stabilný.

V treťom štvrťroku tohto roka sa v Bratislave v novostavbách predalo 638 bytov, čím sa potvrdila stabilná úroveň dopytu z predchádzajúceho štvrťroka. Zároveň sa významne rozšírila ponuka, keď bolo na trhu dostupných 3 969 bytov. Vyplýva to z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý monitoruje trh s obytnými nehnuteľnosťami v hlavnom meste.

„K rastu ponuky prispelo spustenie nových rezidenčných projektov aj pokračovanie výstavby v už existujúcich lokalitách. Vyššia konkurencia na trhu dáva kupujúcim viac možností a posilňuje ich vyjednávaciu pozíciu. Developeri preto zlepšujú kvalitu, rozširujú služby a prispôsobujú ceny,“ zhodnotila spoločnosť.

byty
byty Zdroj: Ryan Lau / SPLASH

Priemerná výmera predaných bytov sa v treťom kvartáli zvýšila na 60,5 štvorcového metra (m²), čo potvrdzuje trend smerom k priestrannejším dispozíciám. Dvojizbové byty zostali najpredávanejšie (44 %), citeľne však rástol podiel trojizbových (24 %) a štvorizbových bytov (11 %).

V priebehu tretieho štvrťroka vzrástli priemerné ceny napriek pretrvávajúcim ekonomickým výzvam, ako sú inflačné tlaky a rastúce stavebné náklady, len mierne. CBRE predpokladá, že cenová hladina zostane v najbližšom období stabilná, pričom k úpravám môže dochádzať v súvislosti s uvádzaním nových projektov na trh a prirodzeným tempom ich predaja.

Spoločnosť poukázala aj na to, že platenie nájomného je v Bratislave vzhľadom na vysoké úrokové sadzby stále výhodnejšie ako splácanie hypotéky za porovnateľnú nehnuteľnosť.

„Tento trend, ktorý pretrváva od roku 2022, ovplyvňuje rozhodovanie časti domácností medzi kúpou a prenájmom. Podľa Residential Health Indexu dosiahol v treťom štvrťroku 2025 rozdiel medzi priemerným nájmom a hypotekárnou splátkou približne 218 eur,“ doplnila CBRE.

