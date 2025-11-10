Kategórie
TASR
dnes 10. novembra 2025 o 14:50
Čas čítania 0:31

Pri Moldave nad Bodvou došlo k vážnej nehode. Hlásia troch zranených

Pri Moldave nad Bodvou došlo k vážnej nehode. Hlásia troch zranených
Zdroj: Facebook Polícia SR/ Košický kraj

Pri čelnej zrážke nákladného a osobného auta pri Moldave nad Bodvou utrpeli zranenia traja ľudia.

K vážnej dopravnej nehode nákladného a osobného vozidla došlo na hlavnej ceste za odbočkou na obec Mokrance v smere na Moldavu nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Zranenia predbežne utrpeli tri osoby. Cesta smerom na Moldavu nad Bodvou je uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.

Ako povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.

Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

10. novembra 2025 o 14:04 Čas čítania 0:48 STVR plánuje prepúšťať. O prácu príde zhruba 5 % zamestnancov STVR plánuje prepúšťať. O prácu príde zhruba 5 % zamestnancov
10. novembra 2025 o 14:00 Čas čítania 0:20 Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
10. novembra 2025 o 13:24 Čas čítania 0:54 Ryanair prechádza na digitálne palubné lístky. Zmena začne platiť od stredy Ryanair prechádza na digitálne palubné lístky. Zmena začne platiť od stredy
