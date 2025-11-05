Kategórie
TASR
dnes 5. novembra 2025 o 16:36
Čas čítania 0:53

Bratislava spúšťa PAAS v nových lokalitách. Parkovaciu kartu potrebuješ v ďalších zónach Starého Mesta

Bratislava spúšťa PAAS v nových lokalitách. Parkovaciu kartu potrebuješ v ďalších zónach Starého Mesta
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Hlavné mesto Bratislava spúšťa regulované parkovanie PAAS v zóne Starého Mesta.

  • Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavského Starého Mesta.
  • Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite SM2 - Hrad, Sokolovňa. Lokalita je ohraničená ulicami Palisády, Štefánikova, Pražská, Na Slavíne, Stará vinárska a Mudroňova. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
  • Lokalita bude spoplatnená každý deň od 8.00 h do polnoci, a to cez pracovné dni sadzbou 1,5 - 2 eurá a cez víkend a sviatky sadzbou 0,75 až 1 euro na hodinu (podľa vyťaženosti úseku).

Citát: „Od 5. novembra sa spúšťa zóna SM2, v ktorej už nebudú platiť pôvodné rezidentské nálepky vydané miestnym úradom Bratislava - Staré Mesto,“ podotýka bratislavský magistrát.

Širší kontext: Ak niekto vlastní staromestskú parkovaciu nálepku, môže požiadať o vrátenie časti zaplatenej sumy, teda refundáciu za nevyužité obdobie. ​Určená je pre držiteľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Žiadosť je možné podať do 60 dní od spustenia zóny, teda do začiatku januára 2026. ​

Samospráva nadväzuje na už zavedené zóny SM0 - Panenská a SM1 - Blumentál. Obyvatelia bývajúci na hraniciach jednotlivých zón, teda SM2, SM0, SM1, budú môcť parkovať v okrajových uliciach susednej zóny po zakúpení rezidentskej parkovacej karty ako rezidenti.

Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.

PAAS, Bratislava, parkovanie
Zdroj: TASR/Dano Veselský
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Domov
Zdieľať
Diskusia