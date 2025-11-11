Kategórie
TASR
dnes 11. novembra 2025 o 18:39
Čas čítania 1:09

Rusko je pripravené obnoviť jadrové testy. Lavrov tvrdí, že odpovie na krok USA

Rusko je pripravené obnoviť jadrové testy. Lavrov tvrdí, že odpovie na krok USA
Zdroj: TASR

Rusko obnoví jadrové skúšky, ak to isté urobí iná veľmoc.

  • Spojené štáty stále neobjasnili, aké jadrové testy nariadil vykonať americký prezident Donald Trump, povedal v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
  • Rusko je podľa neho ochotné diskutovať o možných obavách USA, rovnako je však pripravené obnoviť jadrové skúšky, ak to isté urobí akákoľvek iná jadrová mocnosť.
  • Rusko podľa Lavrova znepokojujú vyjadrenia amerických predstaviteľov, že jadrové testy by mohli byť použité na geopolitické účely.
  • Reagoval tak na výpoveď kandidáta na post námestníka ministra obrany Roberta Kadleca v Senáte USA, kde naznačil, že medzi faktory, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie Trumpa, patrí „geopolitický kontext“.

Citát: „Sme pripravení diskutovať o podozreniach, ktoré vyjadrili naši americkí kolegovia, že by sme mohli tajne robiť niečo hlboko v podzemí,“ povedal šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruské štátne médiá. Dodal, že Moskva tieto tvrdenia odmieta.

Širší kontext: Trump tvrdí, že Rusko aj Čína uskutočňujú podzemné jadrové testy, len o tom podľa neho verejne nehovoria. Údajne preto nedávno nariadil Pentagónu, aby tieto testy obnovil. Tomu predchádzali vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko vykonalo plánované cvičenie strategických jadrových síl a tiež úspešné skúšky svojich nových zbraní Burevestnik a Poseidon, ktoré môžu niesť jadrové hlavice.

6. novembra 2025 o 6:00 Čas čítania 3:14 „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov? „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?

Kremeľ však zdôraznil, že nešlo o jadrové skúšky, ako ich definujú medzinárodné dohody. V reakcii na Trumpov krok poveril Putin príslušné ministerstvá a tajné služby, aby situáciu analyzovali a následne predložili návrhy možného začatia príprav na jadrové skúšky.

Sám Trump zatiaľ nevysvetlil, aké skúšky Pentagónu prikázal vykonať. Jeho minister energetiky Chris Wright však objasnil, že by nemalo ísť o skutočné jadrové výbuchy, ale skôr o tzv. nekritické explózie. Tie nezahŕňajú reťazovú reakciu a sú dovolené na základe Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). USA patria k štátom, ktoré zmluvu podpísali, ale neratifikovali.

Prečítaj si aj tieto články: 

11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
11. novembra 2025 o 11:54 Čas čítania 0:57 EÚ spúšťa iniciatívu Európsky štít demokracie. Reaguje na hybridné útoky a vplyv Ruska EÚ spúšťa iniciatívu Európsky štít demokracie. Reaguje na hybridné útoky a vplyv Ruska
5. novembra 2025 o 8:38 Čas čítania 1:03 Experti varujú: toto by bol pre Európu vo vojne s Ruskom problém. Chýbajú nám vojaci aj potrebné zbrane Experti varujú: toto by bol pre Európu vo vojne s Ruskom problém. Chýbajú nám vojaci aj potrebné zbrane
Sergej Lavrov.
Sergej Lavrov. Zdroj: TASR/Martin Baumann
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Donald Trump Putin Rusko Spojené štáty americké Správy zo sveta Vladimir Putin
