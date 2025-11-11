Rusko obnoví jadrové skúšky, ak to isté urobí iná veľmoc.
- Spojené štáty stále neobjasnili, aké jadrové testy nariadil vykonať americký prezident Donald Trump, povedal v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
- Rusko je podľa neho ochotné diskutovať o možných obavách USA, rovnako je však pripravené obnoviť jadrové skúšky, ak to isté urobí akákoľvek iná jadrová mocnosť.
- Rusko podľa Lavrova znepokojujú vyjadrenia amerických predstaviteľov, že jadrové testy by mohli byť použité na geopolitické účely.
- Reagoval tak na výpoveď kandidáta na post námestníka ministra obrany Roberta Kadleca v Senáte USA, kde naznačil, že medzi faktory, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie Trumpa, patrí „geopolitický kontext“.
Citát: „Sme pripravení diskutovať o podozreniach, ktoré vyjadrili naši americkí kolegovia, že by sme mohli tajne robiť niečo hlboko v podzemí,“ povedal šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruské štátne médiá. Dodal, že Moskva tieto tvrdenia odmieta.
Širší kontext: Trump tvrdí, že Rusko aj Čína uskutočňujú podzemné jadrové testy, len o tom podľa neho verejne nehovoria. Údajne preto nedávno nariadil Pentagónu, aby tieto testy obnovil. Tomu predchádzali vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko vykonalo plánované cvičenie strategických jadrových síl a tiež úspešné skúšky svojich nových zbraní Burevestnik a Poseidon, ktoré môžu niesť jadrové hlavice.
Kremeľ však zdôraznil, že nešlo o jadrové skúšky, ako ich definujú medzinárodné dohody. V reakcii na Trumpov krok poveril Putin príslušné ministerstvá a tajné služby, aby situáciu analyzovali a následne predložili návrhy možného začatia príprav na jadrové skúšky.
Sám Trump zatiaľ nevysvetlil, aké skúšky Pentagónu prikázal vykonať. Jeho minister energetiky Chris Wright však objasnil, že by nemalo ísť o skutočné jadrové výbuchy, ale skôr o tzv. nekritické explózie. Tie nezahŕňajú reťazovú reakciu a sú dovolené na základe Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). USA patria k štátom, ktoré zmluvu podpísali, ale neratifikovali.
