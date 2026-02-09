Rakúskym zdravotníctvom otriasol prípad pochybenia pri diagnostike rakoviny.
Podľa informácií stanice Servus TV bola 48-ročná žena zo Štajerska hospitalizovaná v septembri 2024 s horúčkami a celkovou slabosťou. Hoci CT vyšetrenie ukázalo len zápalové zmeny, následná biopsia tkaniva priniesla šokujúci záver a teda rakovinu pľúc. Informoval o tom portál Blue Win.
Lekári v nemocnici v Grazi odporučili okamžitý zákrok, počas ktorého pacientke v súkromnej klinike vyoperovali časť pľúc. Až dodatočné vyšetrenie po operácii však odhalilo fatálnu chybu, v odobratom tkanive sa nenachádzali žiadne rakovinotvorné bunky a žena bola celý čas zdravá.
Trvalé následky a strach zo smrti
Právna zástupkyňa poškodenej, Karin Prutsch-Lang, hovorí o devastačných následkoch pre svoju klientku. Žena má po operácii 17-centimetrovú jazvu, trpí necitlivosťou v oblasti hrudníka a má výrazne zníženú fyzickú kapacitu. Okrem fyzickej bolesti bojuje aj s psychickými traumami, pred operáciou v strachu o život písala svojej rodine listy na rozlúčku.
Právnička teraz žiada od prevádzkovateľa štajerských nemocníc odškodné. Nemocnica sa k prípadu kvôli prebiehajúcemu konaniu odmietla bližšie vyjadriť.