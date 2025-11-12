KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989

Popradskí študenti napísali list premiérovi po tom, čo polícia odviedla ich spolužiaka za nápis kriedou. Odkazy, ktoré sa začali objavovať po celom Slovensku, ukazujú, že odhodlanie mladých ľudí bojovať nezostalo v novembri 1989.
Blíži sa 17. november, 36. výročie Nežnej revolúcie. Každý rok pri ňom osobnosti verejného života opakujú rovnaké frázy o slobode a demokracii. Tento rok však k tomu pribudlo aj niečo aktuálne. V Poprade sa študenti ozvali po tom, čo polícia odviedla ich spolužiaka za to, že pred príchodom premiéra Roberta Fica napísal na chodník odkaz kriedou.
Niekoľko dní po incidente napísali študenti a absolventi školy otvorený list premiérovi. Odmietli, aby ich škola zneužívali na politické ciele, a spochybnili tvrdenie, že plánovaná beseda o zahraničnej politike môže byť „v duchu politickej neutrality“. Téma, akou je smerovanie Slovenska v Európe a vo svete, nemôže byť podľa nich politicky neutrálna, keď ju vedie predseda vlády a predstaviteľ strany, ktorá má na tieto otázky jasné postoje.
V liste píšu, že „premiér ťahá krajinu preč z demokratických štruktúr a sympatizuje s totalitnými režimami“. Pripomínajú, že takéto podujatie má byť v čase 36. výročia jednej z najdôležitejších politických udalostí novodobého Slovenska, a preto nemôže byť už len z princípu apolitické. Zároveň apelujú na zachovanie nestranného vzdelávacieho prostredia a na to, aby do výučby nikto nevnášal ideológiu a politické ciele.
Ich postoj je jasný: školy nemajú byť priestorom pre propagáciu moci.
Kto iný, keď nie mladí ľudia?
Kto iný by mal vyjadrovať nespokojnosť s tým, kam naša krajina smeruje, ak to nie sú práve študenti a ostatní mladí ľudia? V krajine, kde sa z eurofondov stavajú vily, kde sa rozpadávajú nemocnice a premiér flirtuje s autoritárskymi režimami je dôležité, aby práve tí, ktorí sú na začiatku svojich dospelých životov, povedali, že takýto systém neakceptujú.
Vláda v tak časoch, keď mladí nevedia, či si niekedy budú schopní zaplatiť vlastné bývanie straší, že najväčšou hrozbou pre Slovensko sú pohlavia a západné hodnoty. Nepočúva však čo ich skutočne trápi. Vyzerá to tak, že ich chce fackovať za názor a nepodanú ruku, či zhadzovať na sociálnych sieťach, aby ich voliči s kvetinkami na profilových fotkách urážali.
V takej atmosfére má list od skupiny študentov ešte väčší význam. Pripomína, že ani tí, ktorí nezažili rok 1989, nie sú ľahostajní k tomu, kam sa krajina posúva.
Ich slová zarezonovali po celom Slovensku. Na chodníkoch sa začali objavovať kriedové odkazy. Mladí nimi vyjadrujú nespokojnosť a pripomínajú, že sloboda prejavu je dôležitá a že majú právo vyjadriť svoj názor aj napriek tomu, že budú čeliť urážkam a posmešným poznámkam o tom, že do toho „musia dorásť“. Do čoho majú dorásť? Pri súčasnom trende mladí „dorastajú“ akurát do rozhodnutia, že je lepšie zo Slovenska odísť.
Mlčanie nikdy nič nezmenilo. A práve študenti dnes ukazujú, že im nie je jedno, kam Slovensko smeruje. Ak má mať niečo silu pohnúť spoločnosťou, budú to práve oni, pretože ide o ich budúcnosť. Ide im o to, v akej krajine budú žiť.
Tak ako sa v roku 1989 systém nezmenil zázračne, nebude to ani teraz. Námestia, na ktorých stojí pár tisíc ľudí, nestačia. Nie preto, že by na nich nezáležalo, ale preto, že bez hlasu študentov a mladých sa nikdy neposunulo takmer nič. Ich slová sú dôležitejšie než politické prejavy a má preto zmysel ich počúvať.