Študent Michal, ktorý Ficovi na chodník napísal odkazy: Chcel som sa ho opýtať, ako sa pozerá do zrkadla

Študent Michal, ktorý napísal nápisy pred školou v Poprade, tvrdí, že svojím činom chcel vyjadriť nesúhlas s politikou premiéra Roberta Fica.
Premiér Robert Fico mal vo štvrtok v Poprade diskutovať so študentmi, no do školy nakoniec neprišiel. Pred budovou gymnázia sa ráno objavili nápisy namierené proti predsedovi vlády, napríklad „Fico je zradca“, „Ako chutí Putinov ko**t“ a „Dosť bolo Fica“.
Ich autorom bol 19-ročný študent Michal. „Cítil by som sa dosť zle, keby som nič nespravil. Myslím si, že je to ideálna forma protestu – nikoho som nepoškodil ani neohrozil,“ povedal pre denník Korzár. Dodal, že mu hrozí pokuta 33 eur za hrubé správanie na verejnosti.
Polícia študenta predviedla na výsluch priamo z vyučovania. „Policajti boli ku mne veľmi ústretoví, ľudskí a chápaví. Nerobili žiadne zbytočné hovadiny okolo toho,“ opísal. Po výsluchu sa vrátil do školy, kde mu podľa jeho slov viacerí učitelia vyjadrili podporu.
Michal uviedol, že jeho nápisy boli reakciou na Ficovu politiku. „Mal by som na Fica veľmi veľa otázok. Od toho, ako sa dokáže ráno pozrieť do zrkadla až po to, prečo si myslí, že sme jeho nepriatelia a prečo si z nás urobil nepriateľov. Ale úprimne, jeho zahraničná politika je len koreň vecí, ktoré mi na ňom vadia,“ povedal. Vysvetlil, že mu prekáža Ficova orientácia na Rusko, obmedzovanie slobody a ekonomické rozhodnutia, ktoré podľa neho robia zo Slovenska krajinu bez budúcnosti.
Študent prezradil, že ho inšpiroval aj Simon Omaník, ktorý odmietol podať ruku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. „Aj ja, malý bezvýznamný študent, možno dokážem mať dosah na spoločnosť,“ dodal. Fico medzitým tvrdil, že prednášku nestihol a o nápisoch vraj nevedel.
