List napísali pri príležitosti 36. výročia nežnej revolúcie.
Študenti z Popradu napísali otvorený list. Poukazujú ním na nesúhlas s predstaviteľom štátu, ktorý sympatizuje s totalitnými režimami. Chcú vyjadriť, že Slovensko má stále veľa mladých ľudí, pre ktorých nie sú novembrové ideály minulosťou. Podľa študentov sa naša krajina stále viac vzďaluje demokratickým princípom.
Pri príležitosti 36. výročia nežnej revolúcie takto vyjadrujú obavy z propagácie ideológie a politických cieľov na školách v rámci vzdelávania. Apelujú na zachovanie nestranného prostredia na školách, ktoré nebude môcť ovplyvniť ani nijako narušiť kritické a analytické myslenie žiakov.
8. novembra 2025 o 15:09 Čas čítania 1:00 Študent Michal, ktorý Ficovi na chodník napísal odkazy: Chcel som sa ho opýtať, ako sa pozerá do zrkadla
7. novembra 2025 o 11:15 Čas čítania 0:27 Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy