Zákazníci môžu olej vrátiť v ktorejkoľvek predajni aj bez bločku, peniaze im budú vrátené v plnej výške.
Spoločnosť Tesco Stores SR oznámila na webe, že z predaja sťahuje avokádový olej Tesco Finest 250 ml. Dôvodom je, že výrobok nevyhovel laboratórnym testom, pri ktorých zistili prekročenie limitu procesného kontaminantu, esterov glycidolu. Ide o látky, ktoré sa môžu vytvárať pri spracovaní olejov a pri dlhodobej konzumácii môžu predstavovať zdravotné riziko.
Tesco zákazníkov vyzýva, aby tento výrobok nekonzumovali. Ak si ho už zakúpili, môžu ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom. Peniaze budú vrátené v plnej výške, a to aj v prípade, že zákazník nemá pokladničný doklad.
Stiahnutie sa týka produktu Tesco Finest Avokádový olej 250 ml s EAN kódom 5051007175104 a šaržou L2812 s dátumom minimálnej trvanlivosti 08.02.2027.