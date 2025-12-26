Kategórie
Natália Mišániová
dnes 26. decembra 2025 o 12:42
Čas čítania 0:28

Tesco sťahuje z predaja olej: Testy odhalili zvýšené množstvo škodlivých látok

Tesco sťahuje z predaja olej: Testy odhalili zvýšené množstvo škodlivých látok
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Zákazníci môžu olej vrátiť v ktorejkoľvek predajni aj bez bločku, peniaze im budú vrátené v plnej výške.

Spoločnosť Tesco Stores SR oznámila na webe, že z predaja sťahuje avokádový olej Tesco Finest 250 ml. Dôvodom je, že výrobok nevyhovel laboratórnym testom, pri ktorých zistili prekročenie limitu procesného kontaminantu, esterov glycidolu. Ide o látky, ktoré sa môžu vytvárať pri spracovaní olejov a pri dlhodobej konzumácii môžu predstavovať zdravotné riziko.

Tesco zákazníkov vyzýva, aby tento výrobok nekonzumovali. Ak si ho už zakúpili, môžu ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom. Peniaze budú vrátené v plnej výške, a to aj v prípade, že zákazník nemá pokladničný doklad.

Stiahnutie sa týka produktu Tesco Finest Avokádový olej 250 ml s EAN kódom 5051007175104 a šaržou L2812 s dátumom minimálnej trvanlivosti 08.02.2027.

olej
Zdroj: itesco.cz
pred 3 dňami
