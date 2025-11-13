Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie

Európa čelí novej vlne hybridných hrozieb – neidentifikované drony, kyberútoky a provokácie z Ruska testujú pripravenosť NATO aj odolnosť krajín, vrátane Slovenska.
V posledných týždňoch sa nad Európou opäť objavili neidentifikované drony. Incidenty prichádzajú v čase, keď viaceré krajiny hlásia nárast hybridných útokov a narušení vzdušného priestoru, ktoré podľa bezpečnostných expertov zapadajú do širšej stratégie Moskvy testovať hranice NATO a odolnosť Západu.
O tom, čo môže stáť za sériou provokácií, aké sú ich ciele a či sa musí Európa pripraviť na ďalšie eskalácie, sme sa rozprávali s Dominikou Nagyovou z bezpečnostného think-tanku Globsec, ktorá pre Refresher vysvetlila, čo tieto kroky o Rusku prezrádzajú.
Neidentifikované drony, ktoré cez víkend preleteli nad belgickou vojenskou základňou Kleine Brogel, otvorili v Európe ďalšiu bezpečnostnú tému. Podľa belgického ministra obrany Thea Franckena išlo o špionážnu operáciu, ktorá testovala pripravenosť tamojších bezpečnostných zložiek. Na základni sú pritom uskladnené jadrové zbrane.
Francken potvrdil, že drony sa nad územím objavili v dvoch fázach: v sobotu aj v nedeľu večer. Najskôr šlo o menšie stroje, ktoré testovali rádiové frekvencie, neskôr prileteli väčšie drony, ktoré podľa neho „mali destabilizovať oblasť a ľudí“. Minister tvrdí, že incident pripomína špionážnu operáciu, no zdôraznil, že nechce špekulovať o pôvodcoch. „Máme nejaké predstavy, ale so špekuláciami by som bol opatrný,“ uviedol pre televíziu RTBF.
Podľa Franckena nie je Belgicko pripravené na hrozbu, ktorú drony predstavujú. „Rušička bezpečnostných zložiek nefungovala, pretože otestovali našu rádiovú frekvenciu a zmenili ju. Majú svoje vlastné frekvencie. Amatér by to nedokázal,“ dodal s tým, že zostreliť dron nad civilnou oblasťou nie je jednoduché.
V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah. Ak sa ti naša tvorba páči, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo sa nad Európou objavujú neidentifikované drony a čo môžu sledovať.
- Ako takéto incidenty zapadajú do hybridnej stratégie Ruska.
- Či sa Európa musí pripraviť na rozšírenie konfliktu mimo Ukrajiny.
- Ako by Slovensko malo reagovať, keď sa dron objaví nad naším územím.
- Kedy by mohol byť aktivovaný článok 4 NATO a čo by to pre nás znamenalo.
- Či môže hybridná vojna pokračovať aj bez otvoreného vojenského stretu.