Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 13. novembra 2025 o 12:00
Čas čítania 5:22

Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
Zdroj: TASR/AP

Európa čelí novej vlne hybridných hrozieb – neidentifikované drony, kyberútoky a provokácie z Ruska testujú pripravenosť NATO aj odolnosť krajín, vrátane Slovenska.

V posledných týždňoch sa nad Európou opäť objavili neidentifikované drony. Incidenty prichádzajú v čase, keď viaceré krajiny hlásia nárast hybridných útokov a narušení vzdušného priestoru, ktoré podľa bezpečnostných expertov zapadajú do širšej stratégie Moskvy testovať hranice NATO a odolnosť Západu.

O tom, čo môže stáť za sériou provokácií, aké sú ich ciele a či sa musí Európa pripraviť na ďalšie eskalácie, sme sa rozprávali s Dominikou Nagyovou z bezpečnostného think-tanku Globsec, ktorá pre Refresher vysvetlila, čo tieto kroky o Rusku prezrádzajú.

Neidentifikované drony, ktoré cez víkend preleteli nad belgickou vojenskou základňou Kleine Brogel, otvorili v Európe ďalšiu bezpečnostnú tému. Podľa belgického ministra obrany Thea Franckena išlo o špionážnu operáciu, ktorá testovala pripravenosť tamojších bezpečnostných zložiek. Na základni sú pritom uskladnené jadrové zbrane.

Francken potvrdil, že drony sa nad územím objavili v dvoch fázach: v sobotu aj v nedeľu večer. Najskôr šlo o menšie stroje, ktoré testovali rádiové frekvencie, neskôr prileteli väčšie drony, ktoré podľa neho „mali destabilizovať oblasť a ľudí“. Minister tvrdí, že incident pripomína špionážnu operáciu, no zdôraznil, že nechce špekulovať o pôvodcoch. „Máme nejaké predstavy, ale so špekuláciami by som bol opatrný,“ uviedol pre televíziu RTBF.

11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe

Podľa Franckena nie je Belgicko pripravené na hrozbu, ktorú drony predstavujú. „Rušička bezpečnostných zložiek nefungovala, pretože otestovali našu rádiovú frekvenciu a zmenili ju. Majú svoje vlastné frekvencie. Amatér by to nedokázal,“ dodal s tým, že zostreliť dron nad civilnou oblasťou nie je jednoduché.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah. Ak sa ti naša tvorba páči, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo sa nad Európou objavujú neidentifikované drony a čo môžu sledovať.
  • Ako takéto incidenty zapadajú do hybridnej stratégie Ruska.
  • Či sa Európa musí pripraviť na rozšírenie konfliktu mimo Ukrajiny.
  • Ako by Slovensko malo reagovať, keď sa dron objaví nad naším územím.
  • Kedy by mohol byť aktivovaný článok 4 NATO a čo by to pre nás znamenalo.
  • Či môže hybridná vojna pokračovať aj bez otvoreného vojenského stretu.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192761 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
NATO Putin Rusko Správy zo sveta Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
dnes o 08:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu pred 28 minútami
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu pred 53 minútami
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati pred hodinou
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“ pred 2 hodinami
Slovenský talent v centre pozornosti. Šimon Nemec strelil svoj prvý hetrik v kariére NHL pred 3 hodinami
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda dnes o 10:36
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru dnes o 09:33
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami dnes o 08:46
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2 včera o 17:53
Zahraničie Všetko
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
pred 28 minútami
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
Ide o opatrenie proti lacnému čínskemu dovozu, ktoré by malo byť dočasne zavedené už v roku 2026, kým platí konečné riešenie od roku 2028.
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
dnes o 10:17
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
včera o 08:46
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
pred 2 dňami
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
Zelenského priateľa, ktorého vyšetrujú pre korupciu, utiekol z Ukrajiny. Prezident hovorí, že nikto nebude chránený
pred 2 dňami
Zelenského priateľa, ktorého vyšetrujú pre korupciu, utiekol z Ukrajiny. Prezident hovorí, že nikto nebude chránený
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
pred 2 dňami
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
pred 2 hodinami
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
Európa čelí novej vlne hybridných hrozieb – neidentifikované drony, kyberútoky a provokácie z Ruska testujú pripravenosť NATO aj odolnosť krajín, vrátane Slovenska.
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia