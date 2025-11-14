Maria Voroncovová a Katerina Tichonovová sú jediné dve verejne potvrdené Putinove dcéry.
Hoci Vladimir Putin o svojej rodine nehovorí a odmieta odpovedať na otázky o deťoch, existujú dve oficiálne potvrdené dcéry — Maria Voroncovová a Katerina Tichonovová. V tomto článku si prečítaš, kde vyrastali, aké mali vzdelanie, čomu sa venujú dnes a aké je ich prepojenie na vedecké či štátne projekty v Rusku.
- Kto sú dve oficiálne potvrdené dcéry Vladimira Putina, Maria a Katerina.
- Čo je známe o ich profesijných kariérach a štátnych projektoch.
- Ako Katerinu prvýkrát identifikovala agentúra Reuters.
- Čo odhalila investigácia o manželstve Kateriny s Kirillom Šamalovom.
- Čo je dnes známe o ich matke Lyudmile a jej vzťahu s Putinom.
Putin o dcérach hovorí len zriedka. Počas tlačovej konferencie v roku 2015, keď sa ho na ne novinári pýtali, reagoval stroho: „Moje dcéry žijú v Rusku a študovali len v Rusku. Som na ne hrdý. Hovoria troma jazykmi plynule. Nikdy s nikým nehovorím o svojej rodine.“ Podľa neoficiálnych informácií má ruský prezident viacero detí. Jedna z jeho dcér údajne žije v Paríži a robí DJ-ku. Viac si o nej prečítaš v tomto článku.
Ich mená síce Kremeľ nikdy oficiálne nepotvrdil, no napriek tomu sa ich verejnosť dozvedela. Dnes sa objavujú na sankčných zoznamoch USA, EÚ a Veľkej Británie. Podľa amerických úradov zohrávajú významnú úlohu v Putinovom ekonomickom zázemí. „Mnohé z Putinových aktív sú ukryté cez členov rodiny,“ vysvetlil jeden z predstaviteľov Bidenovej administratívy.
V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah. Ak sa ti naša tvorba páči, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.
Maria Vladimirovna Voroncovová
Maria Vladimirovna Voroncovová sa narodila 28. apríla 1985 v Leningrade, dnešnom Petrohrade. Podľa The Guardian strávila časť detstva v Nemeckej demokratickej republike, kde jej otec pôsobil ako dôstojník KGB. Po návrate do Ruska pokračovala v štúdiu na školách so silným zahraničným zameraním.
Ako uvádza BBC News, študovala biológiu na Petrohradskej štátnej univerzite a neskôr medicínu na Moskovskej štátnej univerzite, ktorú ukončila v roku 2011. Po škole sa špecializovala na endokrinológiu a pôsobila vo Výskumnom centre pre endokrinológiu v Moskve. Podľa Reuters publikovala vedecké práce od roku 2011 a venovala sa aj výskumu porúch rastu.
Manželstvo s Jorritom Faassenom a roky v Holandsku
Reuters informoval, že sa v roku 2008 vydala za holandského podnikateľa Jorrita Joosta Faassena, ktorý podľa Radio Free Europe pôsobil vo firmách prepojených s ruským energetickým sektorom vrátane Gazprombank-Invest a Stroytransgazu.
Žili vo Voorschotene pri Haagu. Po zostrelení letu MH17 nad východnou Ukrajinou v roku 2014, kde zahynulo 198 Holanďanov, sa u nich zdvihla vlna kritiky a médiá upozorňovali na jej prítomnosť v krajine. Miestni politici riešili otázku, či má Putinova dcéra v Holandsku zostať. Pár sa čoskoro presťahoval do Ruska. S prvým manželom sa však rozviedla.
Po návrate do Moskvy sa Voroncovová zapojila do medicínskeho biznisu. Podľa Business Insider publikovala vedecké práce aj po začiatku vojny a pôsobila vo vedeckých projektoch a jej výskum publikovali mnohé západné denníky.
Najpodrobnejšie informácie o podnikaní Marie Voroncovovej priniesol Fond boja proti korupcii (FBK) Alexeja Navaľného, ktorý vo viacerých vyšetrovaniach upozornil, že Voroncovová pôsobí ako spolumajiteľka zdravotníckej spoločnosti NOMEKO a že firma je prepojená na podnikateľov a oligarchov blízkych Kremľu. FBK tvrdí, že projekty NOMEKO profitujú zo štátnych zákaziek, verejného financovania a podpory investičných skupín okolo Petra Avena a Michaila Fridmana.
Tieto tvrdenia následne začali overovať nezávislé médiá. Meduza v roku 2024 potvrdila, že Voroncovová je skutočne akcionárkou NOMEKO a podľa finančných dokumentov zarobila milióny dolárov ročne, čo korešponduje s údajmi, ktoré FBK zverejnilo vo svojich vyšetrovacích videách.
Podľa The Moscow Times sa Voroncovová neskôr vydala za Jevgenija Nagorného, manažéra plynárenskej spoločnosti Novatek, ktorú spoluvlastní oligarcha Leonid Mihelson. Ako uvádza Radio Free Europe, Nagornyj pôsobí na riadiacej pozícii v projektoch LNG terminálov, ktoré patria medzi kľúčové štátne investície. Pár má spolu jedno dieťa.
Sankcie po invázii na Ukrajinu
Po ruskej invázii v roku 2022 ju Spojené štáty zaradili na sankčný zoznam. Podľa U.S. Treasury Voroncovová „vedie štátom financované programy genetického výskumu, ktoré získali miliardy dolárov z Kremľa“.
Európska únia a Spojené kráľovstvo ju zaradili na svoje sankčné zoznamy v rovnakom čase.
V roku 2024 poskytla podľa Carnegie Endowment rozhovor o biotechnológiách a vystúpila na Petrohradskom ekonomickom fóre a začala sa objavovať na odborných podujatiach, najmä v oblasti biotechnológie. Podľa portálu sa začína čoraz viac objavovať na verejnosti.
Katerina Vladimirovna Tichonovová
Katerina Vladimirovna Tichonovová sa narodila 31. augusta 1986 v Drážďanoch, kde jej otec pôsobil ako dôstojník KGB. O jej detstve sa vie len minimum; Vladimir Putin sám opakovane odmietal hovoriť o rodine. Informácie o jej totožnosti potvrdili až novinárske investigácie v polovici 2010-tych rokov.
Najzásadnejší moment, keď Reuters po rozsiahlej analýze dokumentov, firemných záznamov a rozhovorov s ľuďmi z prostredia Moskovskej štátnej univerzity po prvý raz verejne identifikoval Katerinu Tichonovovú ako Putinovu dcéru. Tichonovová pôsobila na Moskovskej štátnej univerzite, kde sa zapájala do vedeckých projektov. V roku 2018 vystúpila v ruskej štátnej televízii v diskusii o neurotechnológiách, čo potvrdzuje aj BBC.
V minulosti bola aktívna v súťažnom akrobatickom rock’n’rolle, čo sa stalo prvou vecou, ktorá ju nečakane zviditeľnila. V roku 2013 sa so svojím tanečným partnerom Ivanom Klimovom umiestnila na 5. mieste na medzinárodnom turnaji.
Kľúčovým momentom bolo jej prepojenie s projektom Innopraktika, ktorý sa zameriava na rozvoj vedeckých a technologických inovácií. Investigatívny tím OCCRP opísal Innopraktiku ako projekt, ktorý má mimoriadne silné politické krytie. Tichonovová sa stala jeho výkonnou riaditeľkou.
Manželstvo s Kirillom Šamalovom
Podľa rozsiahlej investigácie agentúry Reuters sa Katerina Tichonovová v roku 2013 vydala za podnikateľa Kirilla Šamalova, syna spoluvlastníka banky Rossija Nikolaja Šamalova, ktorý patril roky medzi blízky okruh spolupracovníkov prezidenta Putina.
Reuters vo svojej rozsiahlej investigácii uvádza, že dvojica sa vzala v roku 2013 v súkromnom lyžiarskom rezorte Igora neďaleko Petrohradu. Práve po svadbe začal Kirill Šamalov rýchlo získavať podiely v petrochemickej skupine Sibur. Najprv približne 3,8 % akcií od oligarchu Gennadija Timčenka, ktorý ich predal za výrazne výhodných podmienok financovaných úverom od Gazprombank, a neskôr ďalších približne 17 % od väčšinového vlastníka Leonida Michelsona.
Podľa Reuters mohla hodnota takto zhromaždeného vlastníctva dosahovať najmenej 1,3 miliardy dolárov, pričom Šamalov sa súčasne stal viceprezidentom pre rozvoj v Sibure. Manželstvo sa však okolo roku 2018 rozpadlo.
V roku 2022 Der Spiegel a OCCRP zverejnili vyšetrovanie, podľa ktorého má Tichonovová dieťa s ruským baletným tanečníkom a bývalým riaditeľom Bavorského štátneho baletu Igorom Zelenským. Vyšetrovatelia získali letecké záznamy a dokumenty, podľa ktorých spolu opakovane cestovali medzi Mníchovom a Moskvou.
Aj Tichonovová je na sankčnom zozname
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaradili Spojené štáty Katerinu Tichonovovú na sankčný zoznam ako osobu z najbližšieho okruhu prezidenta. Označili ju ako „osobu z blízkej rodiny Vladimira Putina, ktorá môže pomáhať skrývať jeho majetok“.
Americké ministerstvo financií v odôvodnení uvádza, že Tichonova je technologická manažérka, ktorej práca podporuje vládu Ruskej federácie a obranný priemysel.
Kto je Lyudmila Putina?
Vladimir Putin a Lyudmila Putina sa vzali v júli 1983. Ich manželstvo trvalo niekoľko desaťročí počas Putinovho vzostupu z funkcie dôstojníka KGB až po prezidenta Ruska. Pár má spolu oficiálne potvrdené dve dcéry Mariu a Katerinu.
V roku 2013 verejne oznámili, že žijú oddelene. Lyudmila uviedla, že „takmer neboli spolu“, a Putin potvrdil, že sa ich cesty rozchádzajú spoločným rozhodnutím. Rok na to bol rozvod právne ukončený podľa oficiálneho vyhlásenia Kremľa.
Po rozvode sa Lyudmila stiahla úplne z verejného života. Neskôr médiá informovali, že sa znovu vydala a žije mimo politického diania. Putin sa k svojmu osobnému životu nevyjadruje a jeho dcéry a vnúčatá v rozhovoroch spomínal vždy len okrajovo, bez detailov.