Na mieste sú všetky záchranné zložky
Diaľnica D1 v okrese Ilava je v smere na Žilinu neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.
Na kilometri 141 diaľnice došlo k nehode jazdnej súpravy a troch ďalších vozidiel. Obchádzka je možná cez odpočívadlo Dubnica nad Váhom. V smere na Bratislavu je prejazdný jeden jazdný pruh. Predpokladané obmedzenie potrvá asi do 12.00 h.
„Na mieste sú všetky záchranné zložky, žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície,“ zdôraznilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti.