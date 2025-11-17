Aj keď vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja, mnohé univerzity a firmy nechcú zabudnúť na jeho význam.
Potom, čo vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja, sa ozvali viaceré univerzity a spoločnosti, ktoré sa nechcú vzdať tradície a významu Dňa boja za slobodu a demokraciu. Rozhodli sa preto, že svojim študentom či zamestnancom aj tak doprajú voľno.
- Ako STU, UK a EUBA vnímajú význam 17. novembra pre študentskú angažovanosť a slobodu.
- Ako jednotlivé univerzity pripomínajú odkaz 17. novembra študentom v každodennom akademickom živote.
- Prečo firmy a banky poskytli zamestnancom voľno na pripomenutie tohto dňa.
- Ako študenti a zamestnanci môžu reflektovať hodnoty slobody, demokracie a občianskej angažovanosti.
Univerzity podporili svojich študentov
Ako prvé reagovali vysoké školy. Mnohé z nich oznámili, že 17. novembra poskytnú študentom rektorské voľno. Nie je to náhoda. Práve študenti zohrali v roku 1989 zásadnú úlohu a tento dátum je s ich odvahou a hlasom po slobode neoddeliteľne spojený. Aj preto nechcú univerzity význam Dňa boja za slobodu a demokraciu nechať prejsť bez pripomenutia.
Práve preto sme sa rozhodli osloviť najväčšie univerzity na Slovensku a spýtať sa ich na kľúčové otázky: Prečo sa rozhodli udeliť voľno na 17. november? Aký význam má tento deň pre univerzitu ako symbol študentskej angažovanosti a udalostí revolúcie ’89? A napokon, ako tento odkaz každodenne komunikujú študentom a zapájajú ho do života akademickej obce?
Kľúčové udalosti sa odohrali na Univerzite Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave považuje 17. november za mimoriadne významný deň. Rektor Marek Števček vysvetľuje: „Tento dátum vnímame ako zásadnú pripomienku boja za slobodu, demokraciu a odvahu mladých ľudí, ktorí na pôde univerzity zohrali kľúčovú úlohu v spoločenských zmenách. Chceme zachovať úctu a kolektívnu pamäť k novembrovým udalostiam, a preto sme sa rozhodli udeliť rektorské voľno.“
„17. november je pevne spätý so študentským aktivizmom a akademickou samosprávou, pričom kľúčové udalosti Nežnej revolúcie sa odohrali práve na našej univerzite,“ doplnila hovorkyňa Mgr. Eva Kopecká pre Refresher. „Naprieč akademickou obcou stále považujeme tento deň za sviatok, ktorý si zaslúži pozornosť, úctu a rešpekt.“
Odkaz 17. novembra univerzita komunikuje študentom priamo cez každodenný akademický život. „Pripomíname im ho ako súčasť identity univerzity – prostredníctvom otvorenej diskusie, podujatí a podpory študentskej angažovanosti,“ hovorí Kopecká. „Naša univerzita vytvára priestor, aby študenti mohli slobodne rozvíjať svoje nápady a aktívne sa zapájať do diania. Veríme, že takto si hodnoty 17. novembra nielen uvedomujú, ale aj žijú.“
STU pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou
„Mnohí ich považujú za samozrejmé, ale stačí sa pozrieť do sveta okolo nás alebo do nedávnej minulosti a vidíme, že samozrejmé rozhodne nie sú. Tento fakt si treba pripomínať a 17. november je na to nanajvýš vhodná príležitosť,“ povedal pre Refresher Juraj Rybanský, manažér komunikácie a hovorca STU.
STU spája 17. november aj s Dňom študentstva, kedy sa študenti, pedagógovia a návštevníci môžu zapojiť do prezentácií študentských organizácií a aktivít. „Vyvrcholením Dňa študentstva bude udeľovanie cien Študent roka STU 2025 najlepším študentom celej univerzity,“ dodáva Rybanský. „Tento deň je pripomienkou, že univerzita nie je len priestorom vzdelávania, ale aj miestom formovania postojov, hodnôt a občianskej zodpovednosti.“
EUBA pripomína 17. november ako deň študentstva a slobody
Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) zdôrazňuje, že 17. november má pre akademickú obec mimoriadny význam. „17. november je Medzinárodným dňom študentstva – dňom, ktorý vzdáva hold energii, odvahe a nezlomnosti mladých ľudí. Pripomína nám, že študenti sú nositeľmi nových myšlienok, tvorivosti a pokroku a že práve oni budú v budúcnosti formovať podobu našej spoločnosti,“ uvádza pre Refresher Miroslav Horňák, riaditeľ oddelenia Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA.
„Sila študentstva presahuje hranice prednáškových miestností a predstavuje hodnotu, ktorú si chceme uctiť. Voľno v tento deň je dlhodobou tradíciou – ako vyjadrenie rešpektu voči historickému odkazu 17. novembra a symbolické ocenenie študentov, ktorí sú jadrom a budúcnosťou akademického života,“ dodáva Horňák.
Ekonomická univerzita pripomína študentom odkaz 17. novembra systematicky, ako súčasť identity univerzity. „Pripomíname im ho každodenným akademickým životom, ktorý stojí na slobode, otvorenej diskusii a rešpekte k hodnotám demokratickej spoločnosti. Zdôrazňujeme význam študentskej angažovanosti, kritického myslenia a osobnej zodpovednosti. Na EUBA podporujeme iniciatívy študentov a vytvárame priestor, aby slobodne rozvíjali svoje nápady. Veríme, že najúčinnejším spôsobom komunikácie je vytvárať prostredie, kde môžu hodnoty 17. novembra nielen chápať, ale aj žiť – kde sa ich hlas počúva a myšlienky majú priestor rásť,“ uzatvára Horňák.
Podobný postoj zaujali aj banky a viaceré veľké firmy
Okrem univerzít sme oslovili aj známe firmy a banky, ktoré komunikovali, že pri príležitosti 17. novembra poskytnú svojim zamestnancom voľno. V tejto súvislosti sme sa rozhodli položiť niekoľko otázok, aby sme lepšie pochopili motiváciu a postoje firiem, a to, čo ich viedlo k rozhodnutiu udeliť zamestnancom voľno na 17. november, či podporujú zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do generálneho štrajku, a aký význam má podľa nich 17. november pre firemnú kultúru a hodnoty spoločnosti.
Bez 17. novembra 1989 by neexistovalo ani vydavateľstvo IKAR
Známe vydavateľstvo IKAR poskytlo svojim zamestnancom voľno na 17. november krátko po tom, ako vláda rozhodla, že už nepôjde o deň pracovného pokoja. „Hodnoty slobody a demokracie si veľmi vážime. Bez 17. novembra 1989 by neexistovalo ani naše vydavateľstvo,“ vysvetľuje pre Refresher Mgr. Lucia Čarná, PR manažérka IKARu. Podľa jej slov práve sloboda umožnila vznik voľného podnikania, ktoré stálo pri zrode IKARu v roku 1990.
Na otázku, či firma podporuje zamestnancov pri generálnom štrajku, Čarná odpovedá, že zatiaľ sa tým nezaoberali a voľno poskytli na oslavu sviatku demokracie.
„17. november má pre nás kľúčový význam, pretože slobodná spoločnosť umožňuje firmám existovať a zamestnávať ľudí. Pre vydavateľstvo je to dôležité aj preto, že môžeme slobodne publikovať, rozvíjať myslenie ľudí a podporovať vzdelanie a kultúrnosť,“ dodáva Čarná.
Slovenská sporiteľňa verí, že 17. november si zaslúži extra pozornosť
Slovenská sporiteľňa poskytne zamestnancom voľno na 17. november ako gesto úcty k hodnotám slobody a demokracie. „November je symbolom prerodu našej krajiny na demokraciu – zriadenie, ktoré si vážime a ktoré umožnilo, aby sme dnes úspešne pôsobili na trhoch v zahraničí. Je nám ľúto, že tento deň prestal byť dňom pracovného pokoja, a veríme, že si zaslúži extra pozornosť,“ vysvetlila pre Refresher hovorkyňa Marta Cesnaková.
Voľno sa týka väčšiny zamestnancov, pričom iba tí, ktorí zabezpečujú nevyhnutné činnosti banky, zostanú v práci. Klienti budú môcť využívať služby cez Georgea, Business 24, call centrum, bankomaty a vkladomaty.
Čo sa týka generálneho štrajku, zamestnanci majú 17. novembra platené voľno a môžu sa rozhodnúť, ako ho využijú. „Generálny štrajk vníma banka skôr ako gesto než reálny nástroj, ktorý má dopad hlavne v štátnej sfére,“ dodáva Cesnaková.
Firiem, ktoré poskytli zamestnancom voľno, je oveľa viac
K významu 17. novembra sa pridali aj ďalšie spoločnosti, ktoré svojim zamestnancom poskytli voľno, ako gesto úcty k Dňu boja za slobodu a demokraciu.
Týmto spôsobom firmy nielen vyjadrujú rešpekt k historickému odkazu, ale tiež podporujú zamestnancov, aby si mohli tento významný deň pripomenúť.
Mnohí zamestnanci na Slovensku budú normálne pracovať
Niektoré známe firmy však verejne neodkomunikovali, ako pristúpia k zrušeniu dňa pracovného pokoja. Preto sme sa rozhodli osloviť niektoré z nich, aby sme získali ich pohľad na vec. Jednou z oslovených spoločností, ktorá na naše otázky reagovala, bola aj spoločnosť Slovnaft.
„Prevádzka rafinérie, ktorá je jadrom činnosti spoločnosti SLOVNAFT, a.s., si vyžaduje nepretržitú prácu, a to aj počas sviatkov. Preto časť našich kolegov pracovala 17. novembra aj v minulých rokoch. Tento rok sa k nim pridajú aj ostatní zamestnanci Skupiny SLOVNAFT, keďže 17. november už nie je dňom pracovného pokoja. Uvedomujeme si však význam tohto dňa, a preto s rešpektom vítame aktivity a nápady našich kolegov, ktorými sa v internom prostredí rozhodnú pripomenúť si hodnoty slobody a demokracie,“ uviedla Lucia Čorbová z PR a komunikácie spoločnosti pre Refresher.
