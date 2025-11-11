Kategórie
redakcia
dnes 11. novembra 2025 o 14:05
Čas čítania 1:02

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 10. novembra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádza sa v ňom 116 814 fyzických a právnických osôb, ktoré mali splatnosť dlhu do 31. októbra a neuhradili ho do 6. novembra.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 13. novembra, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 47. týždni, neobjavia.

Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ich predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách, napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.

Nový zoznam dlžníkov:

Univerzitná nemocnica Bratislava 139 105 860,00 €
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 91 325 514,56 €
Univerzitná nemocnica Martin 62 645 000,34 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 51 098 430,91 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 43 548 677,23 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 37 847 596,27 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37 213 068,54 €
Fakultná nemocnica Trnava 36 712 816,00 €
Národný ústav detských chorôb 35 692 712,96 €
Fakultná nemocnica Nitra 29 768 264,37 €
Súvisiace témy:
Sociálna poisťovňa Správy z domova
