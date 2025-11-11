Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 11. novembra 2025 o 6:27
Čas čítania 0:31

Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?

Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
Zdroj: Unsplash/Roman Synkevych

Zvyšujú sa príplatky za prácu cez víkend.

Od 1. januára 2026 si na Slovensku prilepšia všetci zamestnanci. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy na 915 € (zodpovedá 5,259 € za hodinu).

Keďže väčšina príplatkov za víkendy, prácu v noci či sviatky je naviazaná práve na minimálnu mzdu, automaticky sa zvyšujú aj sadzby príplatkov.

Zamestnanci dostanú za rovnakú prácu vyššie príplatky, všetky tieto zmeny prebiehajú automaticky podľa Zákonníka práce.

Sobota:

Minimálne +2,63 € za hodinu (pri pravidelnej sobotnej práci sa dá dohodnúť zníženie na 45 % = 2,37 €/h). Za 8-hodinovú zmenu tak dostaneš cca +21 € navyše.

Nedeľa:

Minimálne +5,26 € za hodinu (pri pravidelnej práci 4,73 €). Za 8-hodinovú zmenu získaš približne +42 € navyše.

V oboch prípadoch platí, že zamestnávateľ nemôže nahradiť príplatok čerpaním náhradného voľna.

Všetky ďalšie zmeny týkajúce sa príplatkov nájdeš v tomto článku.
