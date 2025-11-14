Poplatky u lekárov: Štát sľubuje koniec chaosu a chystá jasný cenník pre pacientov.
Na Slovensku by sme mali mať zdravotnú starostlivosť „zadarmo“, teda hradenú z verejného zdravotného poistenia. Realita je však taká, že v ambulanciách sa čoraz častejšie objavujú rôzne poplatky navyše. Kedy je takýto poplatok ešte legálny a kedy už nie?
Podľa oficiálneho portálu Ministerstvo zdravotníctva SR platí, že zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia nemôže byť od pacienta podmienená ďalšou úhradou. V praxi to znamená, že lekári nemôžu vyberať poplatky za úkony ako vystavenie receptu, odporúčanie k špecialistovi, či objednanie pacienta na vyšetrenie.
Registračný poplatok – najčastejšia pasca
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR si lekár nemôže účtovať poplatok za registráciu pacienta, ak ide o bežné zaradenie do jeho evidencie.
Zdravotná starostlivosť hradená z verejného poistenia totiž nesmie byť podmienená ďalšou úhradou – teda lekár nemá právo požadovať peniaze za to, že pacienta vôbec prijme alebo zaeviduje.
Existuje len jedna výnimka – ak ide o pacienta, ktorý chce zostať registrovaný u lekára mimo svojho trvalého bydliska alebo v súkromnej ambulancii mimo zmluvného rámca s poisťovňou, môže byť poplatok oprávnený.
Zneužívaný poplatok za „prvovyšetrenie“
Podobne problematický je aj poplatok za prvovyšetrenie, ktorý niektoré ambulancie vyberajú pri prvej návšteve nového pacienta.
Z pohľadu zákona ide o neoprávnený poplatok, ak ide o zdravotnú starostlivosť hradenú poisťovňou. Vyšetrenie, ktoré je súčasťou diagnostiky a liečby, nesmie byť spoplatnené, pretože už je zahrnuté v platbách poisťovne.
Prednostné vyšetrenie: kedy sa platiť smie a kedy nie
Najčastejším typom poplatku, s ktorým sa pacienti stretávajú, je poplatok za prednostné vyšetrenie – teda zaplatenie za skorší termín alebo „rýchlejšie vybavenie“.
Aj v tomto prípade zákon hovorí jasne: lekár nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti zaplatením poplatku za skorší termín, ak ide o hradený výkon.
Takéto poplatky sú prípustné iba v prípade, že ide o nadštandardnú službu, napríklad mimo ordinačných hodín alebo v rámci súkromnej starostlivosti mimo zmluvy s poisťovňou.
Tému neprehľadných poplatkov si vo svojej činnosti všíma aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý vo svojom stanovisku označil aktuálnu situáciu za „poplatkovú fantáziu“. Úrad VOP apeluje na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vytvorilo transparentný a jednotný systém poplatkov, ktorý pacientom jasne ukáže, za čo platia, prečo a aké majú alternatívy.
Štát chce urobiť poriadok v poplatkoch
Rezort zdravotníctva priznal, že problém je rozšírený, a začal o ňom rokovať so zástupcami ambulancií, upozornil Trend. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka Michala Štofka z októbra 2025 by mal vzniknúť jednotný zoznam povolených poplatkov, ktorý by mal ukončiť neprehľadnú prax. Cieľom je, aby pacient presne vedel, za čo platí – a čo má mať bezplatne.
Na túto iniciatívu nadviazal aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý uviedol, že rezort už vykonal audit poplatkov u lekárov a pripravuje viacero možností ich úpravy. Podľa neho sa v systéme ročne otočí 300 až 600 miliónov eur, ktoré pacienti doplácajú mimo zdravotného poistenia. Rezort preto plánuje vytvoriť prehľadný katalóg zdravotných výkonov a zaviesť legislatívny rámec, ktorý jasne určí, za ktoré úkony môže lekár pýtať poplatok a ktoré musia byť hradené poisťovňou.
Na príprave majú spolupracovať aj zástupcovia ambulancií a odborníci z praxe. Konkrétne návrhy by mali byť predstavené do konca roka 2025, s cieľom, aby nový systém začal platiť v nasledujúcom roku.
Ako to funguje v Českej republike?
U našich českých susedov je systém poplatkov v zdravotníctve výrazne prehľadnejší.
Od roku 2008 tam pacienti platili tzv. regulačné poplatky – napríklad 30 Kč za návštevu lekára či recept. Cieľom bolo obmedziť zbytočné návštevy ambulancií. Tento systém však vyvolal dlhodobú verejnú kritiku, a preto bol od 1. januára 2015 z väčšej časti zrušený.
Dnes podľa informácií Všeobecnej zdravotnej poisťovne ČR pacienti platia už len regulačný poplatok vo výške 90 Kč za ošetrenie na lekárskej alebo zubnej pohotovosti. Tento poplatok sa neplatí, ak ošetrenie skončí hospitalizáciou.
Okrem toho v Česku fungujú aj tzv. ochranné limity, ktoré určujú maximálnu ročnú sumu, akú môže pacient zaplatiť na doplatkoch za lieky. Deti majú ročný limit 41 eur, dospelí poistenci 205 eur a seniori iba 20 eur, pričom ak ho prekročia, poisťovňa im preplatok automaticky vráti.
Český zákon zároveň jasne hovorí, že poistenec má právo vybrať si poisťovňu aj poskytovateľa zdravotných služieb, ktorý je s ňou v zmluvnom vzťahu.