Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 15. novembra 2025 o 13:36
Čas čítania 0:38

Nevidel si toto dievča? Polícia pátra po 16-ročnej Viktórii z okresu Senica

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nevidel si toto dievča? Polícia pátra po 16-ročnej Viktórii z okresu Senica
Zdroj: Facebook Polícia SR/ Trnavký kraj

Polícia pátra po nezvestnej 16-ročnej Viktórii. Verejnosť žiada o pomoc.

Polícia žiada širokú verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Viktórii z okresu Senica. Dievča odišlo z domu v stredu 12. novembra v ranných hodinách. Nevzalo si so sebou žiadne osobné veci ani telefón, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Odvtedy sa nikomu neozvalo, nepodalo o sebe žiadnu správu a miesto jeho súčasného pohybu a pobytu nie je známe.

Nezvestná je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy. Má tmavé vlasy, tetovanie na ľavom predlaktí z vnútornej strany ruky, na chrbte a ľavom boku pri bruchu má jazvy po operácii. Oblečenú mala čiernu bundu po pás, obuté čierno-biele tenisky značky Nike a batoh čiernej farby značky Vans.

Polícia žiada občanov, aby v prípade akýchkoľvek informácií o súčasnom pobyte alebo pohybe nezvestnej kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne sa dostavili na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru alebo napísali správu na sociálnej sieti.

12. novembra 2025 o 17:05 Čas čítania 0:22 Polícia zasahuje na západe Slovenska. Zadržali viacero osôb podozrivých z páchania korupcie Polícia zasahuje na západe Slovenska. Zadržali viacero osôb podozrivých z páchania korupcie
11. novembra 2025 o 14:51 Čas čítania 1:04 VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi VIDEO: Muž v Prievidzi brutálne napadol 87-ročnú ženu. Na záberoch vidno, ako ju ťahal po zemi
15. novembra 2025 o 9:46 Čas čítania 1:29 Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A-, stabilný výhľad predpokladajú napriek spomaleniu rastu Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A-, stabilný výhľad predpokladajú napriek spomaleniu rastu
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Nezvestná osoba Pátranie po osobách Polícia SR
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
pred 2 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 dňami
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 3 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 2 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
včera o 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
pred 3 dňami
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 2 dňami
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
Lifestyle news
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Bábiky Labubu budú mať vlastný film pred 3 hodinami
VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias dnes o 08:14
VIDEO: Toto je jedna z najkrajších vianočných reklám, akú tento rok uvidíš. Prišlo s ňou nečakane štúdio Disney včera o 17:19
Netflix prichádza s krvavou hrou samurajov. Nový seriál prirovnávajú k Squid Game včera o 16:22
Bad Bunny potvrdil, že je ikonou latinskej hudby. Ovládol odovzdávanie cien Latin Grammy včera o 15:38
Cardi B porodila svoje štvrté dieťa. Fanúšikom to oznámila nenápadne cez Instagram včera o 14:43
Mal Adolf Hitler mikropenis? Šokujúci výskum jeho DNA prináša prekvapivé zistenia včera o 14:02
Lady Gaga bola počas nakrúcania filmu „Zrodila sa hviezda“ psychicky na dne. Užívala lítium, skončila i na psychiatrii včera o 13:19
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi včera o 12:27
VIDEO: Millie Bobby Brown okríkla fotografa na premiére Stranger Things 5. „Úsmev? Ty sa usmej!“ včera o 11:42
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Fico podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády z Hlasu-SD. Dôvodom sú podozrenia pri rozdeľovaní dotácií
včera o 19:58
AKTUÁLNE: Fico podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády z Hlasu-SD. Dôvodom sú podozrenia pri rozdeľovaní dotácií
Robert Fico o tom informoval na sociálnej sieti.
VIDEO: Monika Beňová v diskusii oslovila Ľudovíta Ódora priezviskom Bödor
včera o 17:20
VIDEO: Monika Beňová v diskusii oslovila Ľudovíta Ódora priezviskom Bödor
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
včera o 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
Epstein diskutoval o Lajčákovej šanci na prezidentský post aj o Čaputovej. Na verejnosť sa dostali nové informácie o komunikácii
včera o 16:39
Epstein diskutoval o Lajčákovej šanci na prezidentský post aj o Čaputovej. Na verejnosť sa dostali nové informácie o komunikácii
SNS vyzýva Roberta Fica aby odvolal Miroslava Lajčáka
dnes o 12:20
SNS vyzýva Roberta Fica aby odvolal Miroslava Lajčáka
Wizz Air otvoril v Bratislave novú základňu. Pribudne až 27 nových leteckých liniek
dnes o 07:25
Wizz Air otvoril v Bratislave novú základňu. Pribudne až 27 nových leteckých liniek
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Poplatky u lekárov: Štát sľubuje koniec chaosu a chystá jasný cenník pre pacientov.
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
včera o 06:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
pred 2 dňami
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
pred 3 dňami
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
11. 11. 2025 16:31
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia