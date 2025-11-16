Kategórie
TASR
dnes 16. novembra 2025 o 9:43
Čas čítania 1:02

Vzali nám ropné polia, bane, lesy: Orbán kritizoval zmluvu, ktorá stanovila hranice s Československom

Vzali nám ropné polia, bane, lesy: Orbán kritizoval zmluvu, ktorá stanovila hranice s Československom
Zdroj: EASYFOTO TASR/Ladislav Vallach

Viktor Orbán sa v sobotu zúčastnil na prvom „protivojnovom mítingu“

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v sobotu zúčastnil na prvom „protivojnovom mítingu“ v meste Győr. Vo svojom prejave povedal, že Trianonská mierová zmluva vytvorila „neživotaschopné Maďarsko“ a je preto podľa neho potrebné vybudovať „finančný ochranný štít“. Vyzval tiež na ukončenie vojny na Ukrajine vytvorením nového systému európskej bezpečnosti. Informovala o tom agentúra MTI.

Trianonská mierová zmluva „nás pripravila o všetko, čo je potrebné na existenciu štátu; vzali nám ropné polia, bane, lesy,“ povedal Orbán. Bez reálnych príjmov podľa maďarského premiéra „zostane len účet v národnej banke“ a preto „Maďarsko potrebovalo a bude potrebovať finančný ochranný štít.“

Viktor Orbán.
Viktor Orbán. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Trianonská mierová zmluva vymedzila hranice Maďarska a ďalších štátov vrátane Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny. Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov predošlého Uhorska. Na dovedna 72 percentách územia bývalého Uhorska vznikli nové štáty a novovzniknuté Maďarsko stratilo aj prístup k moru.

Predseda maďarskej vlády sa v Győre vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Ukončiť ju sa podľa neho môže podariť vybudovaním nového systému európskej bezpečnosti, ktorý by garantoval bezpečnosť pre Rusko aj západné štáty. Orbán si myslí, že dosiahnuť to bude možné len pokiaľ bude Európa silná, „pretože Rusi sú vojenský národ a s partnerom sa dohodnú, ak uvidia silu.“

Orbán vyhlásil, že Moskva sa cítila ohrozená expanziou NATO po roku 1990 a keď prišla na stôl možnosť pristúpenia Ukrajiny, rozhodla sa tomu zabrániť za každú cenu. To však podľa neho neospravedlňuje Rusov za to, že sa tento cieľ snažia dosiahnuť zabíjaním ľudí, ignorovaním medzinárodného práva a vojenskou inváziou.

