Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2025 o 16:50
Čas čítania 0:11

Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Zdroj: Coca-Cola

Kamión bude 19. decembra v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach

Legendárny vianočný kamión Coca-Cola zavíta aj do tvojho mesta! Zober rodinu a priateľov a uži si čarovnú vianočnú atmosféru plnú svetiel a hudby. Kam sa môžeš vybrať? 19. decembra v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach, informuje Coca-Cola na svojom webe.

coca cola
Zdroj: coca-cola.com
13. novembra 2025 o 15:40 Čas čítania 0:33 Podľa SaS unikajú desiatky miliońov štátu podozrivým firmám prepojeným na Hlas-SD. Zverejnili údajnú schému Podľa SaS unikajú desiatky miliońov štátu podozrivým firmám prepojeným na Hlas-SD. Zverejnili údajnú schému
13. novembra 2025 o 15:01 Čas čítania 0:50 Trump udelil Maďarsku ročnú výnimku z amerických sankcií. Orbán hovorí o neobmedzenej platnosti Trump udelil Maďarsku ročnú výnimku z amerických sankcií. Orbán hovorí o neobmedzenej platnosti
13. novembra 2025 o 13:09 Čas čítania 0:36 Finančná správa varuje občanov: Podvodníci sa snažia získať citlivé informácie cez e-mail, takto rozoznáš falošné správy Finančná správa varuje občanov: Podvodníci sa snažia získať citlivé informácie cez e-mail, takto rozoznáš falošné správy
Ilustračné foto: Vianočný Coca-Cola kamión
Ilustračné foto: Vianočný Coca-Cola kamión Zdroj: Wallpaper Flare
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Coca-Cola Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred hodinou
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
dnes o 08:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
Rodičia utýrali k smrti svojho trojročného syna. Mysleli si, že je posadnutý démonom pred 2 hodinami
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu pred 3 hodinami
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu dnes o 14:07
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati dnes o 13:16
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“ dnes o 12:18
Slovenský talent v centre pozornosti. Šimon Nemec strelil svoj prvý hetrik v kariére NHL dnes o 11:22
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda dnes o 10:36
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru dnes o 09:33
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami dnes o 08:46
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Slovensko Všetko
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
dnes o 09:38
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Všetci zamestnanci dostali výpoveď a výroba sa úplne zastavila.
Incident v bratislavskom hosteli: Muž sa vlámal dnu a obťažoval spiace ženy
pred 2 hodinami
Incident v bratislavskom hosteli: Muž sa vlámal dnu a obťažoval spiace ženy
Známy slovenský prameň je nebezpečný. Hromadí sa v ňom plyn, ktorý môže ohroziť život
dnes o 13:50
Známy slovenský prameň je nebezpečný. Hromadí sa v ňom plyn, ktorý môže ohroziť život
Podľa SaS unikajú desiatky miliońov štátu podozrivým firmám prepojeným na Hlas-SD. Zverejnili údajnú schému
pred 2 hodinami
Podľa SaS unikajú desiatky miliońov štátu podozrivým firmám prepojeným na Hlas-SD. Zverejnili údajnú schému
AKTUÁLNE: Košice siahajú k obmedzeniu hazardu: Herne a kasína dostanú nové pravidlá
pred 51 minútami
AKTUÁLNE: Košice siahajú k obmedzeniu hazardu: Herne a kasína dostanú nové pravidlá
Výrobcovia sirupov na Slovensku využívajú dieru v zákone. Má to veľký dopad na cenu
dnes o 12:31
Výrobcovia sirupov na Slovensku využívajú dieru v zákone. Má to veľký dopad na cenu
Zahraničie Všetko
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
pred 3 hodinami
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
dnes o 10:17
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
pred 3 hodinami
Trump udelil Maďarsku ročnú výnimku z amerických sankcií. Orbán hovorí o neobmedzenej platnosti
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
pred 2 dňami
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
dnes o 12:00
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
Európa čelí novej vlne hybridných hrozieb – neidentifikované drony, kyberútoky a provokácie z Ruska testujú pripravenosť NATO aj odolnosť krajín, vrátane Slovenska.
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia