Kamión bude 19. decembra v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola zavíta aj do tvojho mesta! Zober rodinu a priateľov a uži si čarovnú vianočnú atmosféru plnú svetiel a hudby. Kam sa môžeš vybrať? 19. decembra v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach, informuje Coca-Cola na svojom webe.
