TASR
dnes 17. novembra 2025 o 6:41
Čas čítania 0:34

Tu dnes nasneží: Slováci musia rátať so snehom aj vo väčších mestách (+ mapa)


Zdroj: TASR/František Iván

V niektorých lokalitách v určitých polohách môže v pondelok poobede tiež snežiť.

V pondelok (17. 11.) treba vo viacerých lokalitách Slovenska rátať s dažďom s úhrnom zrážok 30 až 45 milimetrov. Na niektorých miestach môže aj snežiť. Očakáva sa tiež silnejší vietor. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.


Výstraha prvého stupňa pred dažďom sa týka celého Banskobystrického a Žilinského kraja a viacerých okresov v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Platí predbežne v pondelok od 6.00 h do 17.00 h. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblastiach bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.


V niektorých lokalitách v určitých polohách môže v pondelok poobede tiež snežiť. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre Trenčiansky, Žilinský a Prešovský kraj a viaceré okresy v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na niektorých miestach Slovenska treba rátať aj so silnejším vetrom.

POčasie sneh
Zdroj: SHMÚ
