Obecné polície by mali dostať nové právomoci. Viac kompetencií by mali získať napríklad v oblasti priestupkov v doprave. Nové znenie zákona o obecnej polícii precizuje aj ustanovenia o použití zbrane či pravidlá pre požadovanie vysvetlenia. Návrh zákona predložilo ministerstvo vnútra do pripomienkového konania.
Nová legislatíva upravuje aj zákon o priestupkoch. Obecné a mestské polície by mohli po novom riešiť alkohol za volantom. „Cieľom je využiť kapacity obecnej polície predovšetkým v obciach, v ktorých sa nenachádza útvar Policajného zboru, prípadne v mestách, kde prostriedky Policajného zboru nemusia byť dostatočné,“ napísal rezort vnútra v návrhu.
Ministerstvo by zároveň chcelo nanovo naformulovať aj výpočet dopravných priestupkov, ktoré môže obecná polícia riešiť. V materiáli uviedlo, že súčasné znenie legislatívy vyvoláva rozdielne právne názory. Obecní policajti by tak explicitne mohli riešiť porušenie zákazu vjazdu, zákazu odbočenia, otáčania či cúvania, porušenie prikázaného smeru jazdy či prechádzanie chodcov a cyklistov na červenú.
Obecní policajti by mohli dostať aj novú právomoc na vstup do predajných priestorov prevádzky aj po otváracej dobe. Takéto oprávnenie by mohli podľa novej legislatívy využiť v prípade, že by to bolo potrebné na zabezpečenie verejného poriadku alebo v prípade, že sa na mieste podávajú alebo predávajú alkoholické či tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov.
Návrh legislatívy okrem toho rozširuje aj dôvody, kedy môže obecná polícia požadovať preukázanie totožnosti. Bude tak môcť robiť aj pri spáchaní trestného činu či v prípade pátrania. Rovnako chce rezort vnútra sprecizovať aj požadovanie vysvetlenia.
Obecní policajti by mohli dostať aj širšie oprávnenia na predvedenie osoby. Bolo by to po novom možné aj v prípadoch nepreukázania totožnosti či pri hľadaných osobách. Nanovo by mohli byť definované aj prípady, kedy obecní policajti odovzdajú predvedenú osobu štátnej polícii.