Rušňovodiči sa majú opakovane prechádzať trať, po ktorej budú jazdiť.
Vlakovú nehodu pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava v polovici októbra spôsobilo to, že rušňovodič jedného z vlakov prešiel na červenú a nerešpektoval teda signalizáciu pred tunelom. Ide o záver vyšetrovacieho orgánu Ministerstva dopravy SR, o ktorom v utorok informoval šéf rezortu Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Vyšetrovací orgán zároveň navrhol viaceré opatrenia, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy v budúcnosti.
Minister zdôraznil, že vyšetrovací orgán MD je oddelený od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). V tomto zmysle sa nezaoberá zavinením, ale príčinou nehody, teda opisom toho, čo sa v danej situácii stalo. Takisto je jeho úlohou navrhnúť opatrenia, ktoré budú pôsobiť preventívne, aby sa predišlo pochybeniam v budúcnosti.
„Záverom vyšetrovania tejto nehody je to, čo sa ponúkalo ako veľmi pravdepodobná príčina a síce to, že rušňovodič prešiel na červenú. To znamená nerešpektovanie návesti Stoj pred tým tunelom,“ konštatoval Ráž.
Vyšetrovací orgán vo svojej záverečnej správe podľa neho navrhol dve opatrenia. Prvé sa týka dopravcu, v tomto prípade Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a to preukázateľne zintenzívniť kontrolnú činnosť.
„Druhé je preukázateľne rozšíriť prevenčnú činnosť, a to najmä pre oblasť opakovaného poznania trate pre rušňovodičov. Opakovanie je matka múdrosti, aby sa opätovne, znova a znova učili rušňovodiči jazdiť po danej konkrétnej trati,“ priblížil minister. Pre manažéra infraštruktúry vymysleli podľa neho inovatívne riešenie.
„Na traťových úsekoch, na ktorých sa mimo obvod železničnej stanice alebo výhybne zbieha jednokoľajová a dvojkoľajová trať, zabezpečiť pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii daného úseku realizáciu stavebnej a technologickej úpravy, spočívajúcej vo vybudovaní odvratnej výhybky a bočnej slepej koľaje ukončenej brzdiacim zarážadlom,“ citoval Ráž. Znamenalo by to, že keď bude svietiť červená, výhybka vlak nepustí na „jednokoľajku“ a automaticky ho posunie do slepej koľaje.