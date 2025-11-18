Sústrediť sa chce na svoje podnikateľské aktivity.
Poradca prezidenta Andrej Krúpa končí na svojej pozícii vzhľadom na aktuálne medializovanú situáciu v súvislosti s dotáciami Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy. Časť peňazí z dotácií dostala aj firma Krúpu.
Zároveň uviedol, že vzhľadom na aktuálnu medializáciu ponúkne Pellegrinimu na ich najbližšom stretnutí svoj odchod z pozície poradcu a sústredí sa na svoje podnikateľské aktivity. „Chcem sa dištancovať od akýchkoľvek politických prepojení a je mojou povinnosťou chrániť moje meno a meno firmy, ktorej som súčasťou,“ skonštatoval Krúpa.
Andrej Krúpa je spoluzakladateľom technologickej firmy Simplicity, ktorá dodáva technologické a AI riešenia pre vlády a firmy po celom svete. Projekt, s ktorým sa firma hlásila do výzvy, vyvíja autonómnych inteligentných robotických sprievodcov a hliadky novej generácie pre mestské, turistické, komerčné a dopravné prostredia.
„Chcem touto cestou vyzvať inovátorov a mladých ľudí, aby začali podnikať a nenechali sa odradiť. Napriek politicky napätej atmosfére si musíme uvedomiť, že zažívame doteraz najväčšiu technologickú revolúciu. Pre mladých technológov to predstavuje zásadnú šancu uspieť a vytvoriť svetové projekty,“ dodal Krúpa. Zároveň vyzval kompetentných, aby otvorili diskusiu s inovatívnymi firmami na Slovensku a naštartovali podnikateľské a inovačné prostredie.