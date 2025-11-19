Kategórie
TASR
dnes 19. novembra 2025 o 6:31
Čas čítania 0:37

AKTUÁLNE: Poľské a spojenecké stíhačky opäť vzlietli pre ruské útoky na západe Ukrajiny


Zdroj: TASR/AP

Okolo 05.00 h bol na takmer celom území Ukrajiny vyhlásený stave pohotovosti pre nebezpečenstvo ruských raketových a dronových útokov.

Poľské a spojenecké vojenské lietadlá v stredu nadránom opäť vzlietli v reakcii na ruské útoky na západe Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru. Na sociálnych sieťach to oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.


„V súlade s platnými postupmi operačné velenie ozbrojených síl aktivovalo potrebné sily a zdroje, ktoré malo k dispozícii. Boli vyslané dostupné dvojice stíhačiek a lietadlá včasného varovania. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového dohľadu boli uvedené do stavu najvyššej pohotovosti,“ napísalo na sociálnej sieti X operačné velenie.

„Tieto opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť a chrániť vzdušný priestor, najmä v regiónoch susediacich s ohrozenými oblasťami. Operačné velenie ozbrojených síl monitoruje aktuálnu situáciu a sily a zdroje pod jeho velením zostávajú v pohotovosti na okamžitú reakciu,“ dodalo.


Agentúra Reuters uvádza, že okolo 05.00 h bol na takmer celom území Ukrajiny vyhlásený stave pohotovosti pre nebezpečenstvo ruských raketových a dronových útokov.

