Karin Ondrušová
dnes 18. novembra 2025 o 13:22
Čas čítania 2:16

V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody

V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Toto je 5 kľúčových zmien, ktoré prináša návrh zákona o mikropodnikaní.

Do parlamentu pribudol návrh, ktorý môže výrazne zmeniť spôsob, akým na Slovensku podnikáme. Poslanci z Progresívneho Slovenska prichádzajú s konceptom mikropodnikania – novej, odľahčenej formy legálneho privyrobenia si bez klasickej živnosti. Nový koncept by mal priniesť jednoduchší a lacnejší režim pre malých podnikateľov. 

Zavedenie mikropodnikania predstavuje pokus o modernizáciu podnikateľského prostredia na Slovensku. Nový režim má umožniť jednoduchšie a transparentnejšie formy drobného podnikania s minimálnou administratívou a bez vysokých odvodov.

V článku ti prinášame päť najdôležitejších zmien, ktoré o novom štýle podnikania potrebuješ vedieť.

Menej byrokracie, viac slobody

Ak si doteraz mal chuť rozbehnúť niečo vlastné, no odradili ťa papierovačky, mikropodnikanie by to mohlo zmeniť. Registrácia prebehne elektronicky, vytvoríš si osobitný účet a hotovo.

Nebudeš musieť viesť účtovníctvo ani riešiť zložité daňové priznania. Celý proces má byť rýchly, online a bez nutnosti účtovníka. Pri prijatí platby v hotovosti je povinnosť finančné prostriedky do dvoch pracovných dní vložiť na osobitný účet, čo zabezpečí väčšiu transparentnosť príjmov do budúcna.

Príjmový limit: 6 600 € ročne

Tento režim však nie je pre veľké podnikanie. Mikropodnikateľ bude môcť zarobiť maximálne okolo 6 600 € ročne (čo je približne 60 % z ročnej minimálnej mzdy).

Je to teda ideálne riešenie pre študentov, rodičov na materskej či ľudí, ktorí si chcú len legálne privyrobiť popri práci.

Žiadne odvody, len 3 % daň

Najväčšou motiváciou je jednoduché zdanenie. Mikropodnikateľ nebude platiť žiadne sociálne ani zdravotné odvody – len 3 % daň z príjmu na osobitný účet.

Ak by si limit prekročil, sadzba dane sa automaticky zvýši až na 35 %.

Sociálne dávky ti zostanú

Novinka má výhodu aj pre tých, ktorí poberajú dávky, štipendiá či príspevky. Mikropodnikanie nebude považované za klasickú samostatnú zárobkovú činnosť, takže o podporu neprídeš.

Tento detail môže byť zásadný najmä pre študentov alebo rodičov na rodičovskej, ktorí si chcú niečo privyrobiť bez straty nároku na dávky.

Pravidlá a obmedzenia

Návrh zákona obsahuje viacero opatrení zameraných na zamedzenie zneužívania nového režimu mikropodnikania, a to najmä:

  • zákaz poskytovania služieb alebo predaja tovaru aktuálnemu alebo bývalému zamestnávateľovi počas 24 mesiacov od skončenia pracovného pomeru,
  • minimálny vek 18 rokov ako podmienka na vstup do režimu mikropodnikania,
    požiadavka trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
  • povinnosť, aby mikropodnikateľ vykonával činnosť osobne, vlastnou prácou, bez možnosti zamestnávať iné osoby,
  • zákaz súbežného výkonu iného podnikania alebo živnosti počas trvania režimu mikropodnikania.

Zákon počíta aj s možnosťou, že mikropodnikanie bude môcť vykonávať aj osoba staršia ako 16 rokov. V takom prípade však musí mať ustanoveného zodpovedného zástupcu, ktorý bude niesť právnu zodpovednosť za výkon tejto činnosti. Opatrenie má umožniť mladým ľuďom prvý kontakt s podnikaním, no zároveň zachovávať potrebnú mieru kontroly a právnej istoty.

 Mikropodnikanie alebo živnosť? Tu sú hlavné rozdiely

Kritérium Mikropodnikateľ Živnostník
Registrácia Online cez portál slovensko.sk, jednoduchý proces bez živnostenského listu Živnostenský register – osobne alebo elektronicky, správny poplatok, odbornosť
Mesačné odvody Žiadne povinné odvody, len 3 % daň z príjmu Povinné sociálne a zdravotné odvody (od roku 2026 minimálne 400 € mesačne)
Ročný limit príjmu Maximálne 6 600 € ročne, nad limit sa zdaňuje sadzbou 35 %   Bez stanoveného limitu
Daňové povinnosti Paušálna daň 3 % z prijatých príjmov, jednoduché ročné priznanie

 15 % alebo 19 % daň z príjmu podľa výšky základu dane
Účtovníctvo a evidencia Jednoduché záznamy o príjmoch cez osobitný účet Povinnosť viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo
Administratíva Minimálna, všetko elektronicky Pravidelné priznania, odvody, hlásenia
Kontrola štátu Zjednodušený režim, kontrola prostredníctvom osobitného účtu Štandardná daňová kontrola
Cieľová skupina Študenti, rodičia na materskej, dôchodcovia, drobní podnikatelia Osoby vykonávajúce podnikanie ako hlavnú činnosť
Súvisiace témy:
Podnikanie Správy z domova
