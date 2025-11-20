AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí

Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky
V stanici Zliv na trati medzi Českými Budějovicami a Plzňou došlo k zrážke rýchlika s osobným vlakom. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky a železničná doprava bola úplne prerušená. Podľa správy hovorcu Správy železníc Martina Kavku utrpelo zranenia približne 40 ľudí, pričom dvaja sú vo vážnom stave, informuje ČT24.
Hasiči momentálne pomáhajú cestujúcim dostať sa z vlakov do bezpečia. Podľa informácií Českých dráh bola železničná prevádzka prerušená približne o 06:20. Dopravca uviedol, že na mieste pracujú všetky zložky integrovaného záchranného systému, prebieha vyšetrovanie nehody a pre cestujúcich sa organizuje náhradná autobusová doprava. Obe súpravy pritom patrili Českým dráham.
Odkaz na úložiště pro možné stažení fotek a videí od nehody vlaků u Zlivi: https://t.co/CQ3Z6nIr9O pic.twitter.com/b0G3iWjrhO— HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) November 20, 2025
Správa železníc informovala, že obnovenie prevádzky možno očakávať najskôr popoludní, čo vyplýva z údajov v systéme Datel. Úsek je jednokoľajný a v stanici Zliv sa vlaky za bežných okolností križujú. Osobný vlak smeroval z Dívčic do Českých Budějovíc, zatiaľ čo rýchlik mieril opačným smerom – z Budějovíc do Plzne.