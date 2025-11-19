Štát predáva byt v obci Pliešovce v okrese Zvolen.
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zverejnila v Registri ponúkaného majetku štátu ponuku na predaj bytu. Potenciálni záujemcovia môžu prejaviť záujem o kúpu nehnuteľnosti v obci Pliešovce.
Rodinný dom sa nachádza v okrese Zvolen. Byt má 67 štvorcových metrov a nachádza sa na prízemí. Štát ho aktuálne ponúka za vyvolávaciu cenu 15 600 eur.
Správca majetku však upozorňuje, že pri podávaní ponuky budú z procesu vylúčené všetky ponuky záujemcov:
- ktorí sú spriaznenou osobou s inými záujemcami,
- ktorých cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorých cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorí v lehote určenej správcom riadne nezložili zábezpeku, ak ju správca požadoval.
